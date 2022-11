eGain vince il premio “Readers’ Choice” della rivista KMWorld per il 2022

eGain Corporation, nella foto l’a. d. Ashu Roy, fornitore leader di piattaforme di gestione della conoscenza per l’automazione dei rapporti con i clienti, ha annunciato che la sua piattaforma aziendale di KM, eGain Knowledge Hub™, è stata selezionata come Readers’ choice dai lettori della rivista e dagli utenti di soluzioni di KM per l’esperienza e l’assistenza dei clienti.

Lo staff della rivista ha scritto: “Ci sono molti altri premi e riconoscimenti assegnati ai fornitori di KM dalle pubblicazioni e altre società di analisi, ma in questo caso i vincitori sono stati scelti dalle persone che contano di più: gli utenti finali che ogni giorno utilizzano questi prodotti e servizi”.

Sponsor di diamante della prossima Conferenza KMWorld che si terrà a Washington DC, durante l’evento eGain presenterà le funzionalità di eGain Knowledge Hub e analizzerà esempi di utilizzo all’avanguardia e storie di successo dei clienti. Inoltre, il CEO Ashu Roy illustrerà lo sviluppo di superagenti dotati di conoscenza nel contact center.