Banco BPM, prosegue il progetto “Volontariamo”

Ha fatto tappa anche a Verona “Volontariamo”, il progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM (nella foto, l’a. d. Giuseppe Castagna). La banca ha stretto nel 2021 un’importante collaborazione con alcune importanti realtà nazionali (come Legambiente e Caritas Diocesana Veronese) per offrire supporto, tramite l’azione di volontariato dei colleghi del Gruppo, nell’attività di tutela e salvaguardia dei territori e di supporto all’attività quotidiana in diverse location d’Italia.

Venerdì 28 ottobre cinque colleghe dell’istituto di credito hanno dedicato un’intera giornata alla pulizia e al riordino dell'”Emporio Solidale” di Verona Centro, uno dei 13 market solidali per famiglie e persone in condizioni di fragilità gestiti dalla Caritas veronese.

Nel corso dell’attività il gruppo ha catalogato, sistemato e riordinato circa 350 kg di alimenti vari, 200 kg

di prodotti per l’igiene della casa e personale, 500 kg di ortofrutta e 700 kg di logistica.

L’attività fa parte dell’ampio progetto di Banco BPM grazie al quale, tra il 2021 e il primo semestre 2022, sono state svolte oltre 4.630 ore di volontariato di impresa.