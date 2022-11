Cuneo: inaugurato il Laboratorio ESG promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Camera di commercio e la Fondazione CRC

Camera di commercio di Cuneo, Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo ( hanno inaugurato ieri mattina a Cuneo il “Laboratorio ESG – Environmental Social Governance”, con il taglio del nastro presso i locali della Camera di Commercio di Cuneo al secondo piano dell’edificio Palazzo Tetto Sottile, completamente ristrutturati con tecniche basate sulla sostenibilità ambientale e con l’utilizzo di materiali a km0 provenienti dalle valli cuneesi. Il laboratorio si avvarrà anche degli spazi cittadini della Fondazione CRC – Spazio Incontri Fondazione CRC e Rondò dei Talenti.

Annunciato alla fine di luglio, il Laboratorio vuole essere un acceleratore e un punto di incontro, fisico e virtuale, per le PMI locali che ambiscono a crescere nel lungo periodo ripensando il proprio business in modo più sostenibile e green, creando valore sociale ed economico nella logica più ampia del PNRR. Compito del laboratorio sarà promuovere la discussione e stimolare la consapevolezza sulle tematiche ESG, offrendo consulenza, informazione, assessment e identificazione delle azioni da intraprendere per avviare la transizione ambientale, sociale, digitale e di governance con investimenti in progetti di economia sostenibile e circolare.

La Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha ringraziato gli enti promotori dell’iniziativa per avere creato a Cuneo il primo Laboratorio ESG del Piemonte.

Mauro Gola, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo: «Abbiamo sposato con entusiasmo il progetto del Laboratorio ESG mettendo a disposizione delle imprese i nostri locali completamente ristrutturati del Palazzo di Tetto Sottile, adiacente alla sede camerale. Adottare politiche che tengano conto dell’impatto ambientale, delle modalità di attuazione della governance, della gestione del capitale umano e dell’innovazione tecnologica oggi è essenziale. Le imprese hanno maggiori probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti se creano valore non solo per i proprietari ma anche per tutti i soggetti coinvolti, dipendenti, clienti, fornitori e per la società in generale e siamo lieti di supportarle in questo processo di innovazione e sostenibilità”.

Ezio Raviola, Presidente della Fondazione CRC: «La collaborazione con Intesa Sanpaolo e con la Camera di Commercio, grazie a cui oggi prende operativamente il via il progetto Laboratori ESG, è un tassello importante della più ampia strategia con cui la Fondazione CRC vuole creare in provincia di Cuneo un ecosistema avanzato negli ambiti della sostenibilità, della transizione ecologica e dell’innovazione sociale. Siamo felici di sostenere questa iniziativa, che siamo sicuri potrà offrire al tessuto imprenditoriale del nostro territorio nuove occasioni di crescita, grazie alle opportunità che l’innovazione mette oggi a disposizione».

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo: «Da oggi il Laboratorio ESG di Cuneo è realtà ed è pronto a supportare le PMI locali, anche quelle meno strutturate, a muovere i primi passi verso iniziative che migliorino il profilo di sostenibilità, con positivi riflessi sullo sviluppo del business. Le nostre imprese hanno compreso bene che la sostenibilità è una scelta obbligata, un fattore cruciale per l’incremento del fatturato e per una maggiore competitività, che va di pari passo con l’altra importante tendenza in atto, quella della diffusione del digitale. Con la preziosa collaborazione della Fondazione CRC e della Camera di Commercio, mettiamo a disposizione strumenti e consulenza qualificata per sviluppare nuovi sistemi di produzione digitali e green. E con il plafond di 500 milioni di euro dedicato a questo territorio, rafforziamo ancora il nostro sostegno all’economia reale.»

L’iniziativa dei Laboratori ESG, nata dalla collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, fa parte di un progetto che Intesa Sanpaolo sta declinando su tutto il territorio nazionale e rientra nel più ampio piano di supporto e impulso del Gruppo agli investimenti legati al PNRR, con particolare attenzione alle eccellenze produttive dei territori in cui opera, al turismo e alla cultura. La Banca ha stanziato un plafond di 500 milioni di euro, finalizzato a stimolare gli investimenti in economia circolare e sostenibilità delle PMI della Granda e, in generale, del territorio della Direzione Regionale Piemonte Sud e Liguria: green, export e risparmio energetico le priorità da affrontare.

Durante l’incontro sono state presentate le prime iniziative promosse dai partner del Laboratorio ESG.