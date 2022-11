International Paper, realizzati investimenti per 20 mln in 3 stabilimenti italiani

International Paper ha realizzato investimenti per un totale di oltre 20 milioni di euro per aumentare la capacità produttiva, l’efficienza e le competenze negli scatolifici italiani di Bellusco (MB), Catania (CT) e Pomezia (RM). L’investimento – si legge in una nota – è coerente con la strategia della società di creare posizioni di vantaggio in mercati interessanti. “Questi investimenti in Italia – ha dichiarato John Berry, nella foto, General Manager European Packaging di International Paper – rafforzeranno la nostra posizione complessiva e il nostro già ampio portafoglio di soluzioni di imballaggio sostenibili che facilitano l’economia circolare, permettendoci di servire ancora meglio i clienti esistenti e quelli nuovi”. Ad esempio, lo stabilimento di Bellusco si avvarrà di una nuova fustellatrice a quattro colori per migliorare la produzione di cestini in cartone ondulato destinati al settore ortofrutticolo. Riciclabili al 100%, queste confezioni di elevata qualità rappresentano una valida alternativa agli imballaggi monouso in plastica. Nello stabilimento di Pomezia un nuovo ondulatore all’avanguardia permetterà il potenziamento della capacità produttiva locale, consentendo al contempo un livello di servizio più elevato per i clienti. Lo stabilimento di Catania utilizzerà un nuovo casemaker per produrre un maggior numero di scatole stampate di alta qualità destinate al settore industriale. Sempre a Catania, l’investimento in moderni impianti di trattamento delle acque reflue ridurrà il consumo di acqua nello stabilimento, offrendo così un importante contributo alla gestione delle risorse idriche in una regione in cui l’acqua è un bene prezioso.