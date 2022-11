IDNTT, il flottante sale al 32%

IDNTT SA MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, comunica l’ampliamento della base azionaria, mediante l’acquisto avvenuto da parte di AcomeA SGR (“AcomeA”), primario investitore istituzionale operante sul mercato EGM, di n. 200.000 azioni di IDNTT dal socio non operativo Aerre People S.r.l. (“Aerre People”). L’operazione è avvenuta fuori mercato in data odierna, il prezzo per azione è stato determinato in Euro 3,25 con una premialità rispetto ai corsi borsistici degli ultimi 30 giorni. Si precisa inoltre che l’operazione è avvenuta in deroga all’impegno di lock-up di Aerre People assunto in sede di IPO fino al 31 dicembre 2023, opportunamente svincolato in accordo con Integrae SIM SpA, l’Euronext Growth Advisor. Il flottante in virtù dell’operazione sopra descritta, passa dal 29,34% al 32,01%. Christian Traviglia, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di IDNTT, ha così commentato: “Come già avvenuto in passato siamo molto soddisfatti di ampliare la base azionaria e di valorizzare ulteriormente la composizione del capitale sociale. AcomeA è tra i principali soggetti istituzionali che operano all’interno del mercato dei capitali e siamo pertanto molto contenti che abbia scelto di investire nel nostro Gruppo secondo un’ottica di medio-lungo termine, riconoscendo anche una premialità rispetto ai prezzi dell’ultimo mese. Questa operazione conferma la credibilità del nostro progetto di crescita presentato in sede di IPO, avvalorato dai recenti risultati conseguiti, e dalle attese degli analisti”