Generali, DAS incrementa l’efficienza operativa con l’innovativo Speedy+

DAS, compagnia di Generali specializzata nella tutela legale, potenzia la propria attività operativa per la preventivazione ed emissione dei contratti di polizza con l’introduzione di Speedy+ un nuovo applicativo rapido e intuitivo per agevolare il lavoro quotidiano dei 1.800 intermediari attivi su tutto il territorio nazionale.

La nuova sezione Speedy+ si integra all’interno del portale DAS4YOU, applicativo che permette agli intermediari di richiedere il materiale a supporto della vendita, di accedere ai programmi di formazione della compagnia e di gestire tutte le attività operative.

“In un’ottica di semplificazione dei processi e di miglioramento dell’attività operativa – spiega Roberto Grasso, Director & General Manager di DAS – abbiamo deciso di potenziare gli strumenti a disposizione della nostra rete distributiva, in particolare velocizzare e semplificare la fase di preventivazione ed emissione del contratto. Crediamo che la digitalizzazione sia un abilitatore per rendere ancora più efficiente il lavoro dei nostri intermediari e per creare valore aggiunto verso i clienti finali, privati o aziende, che possono così ottenere risposte ancora più rapide e puntuali in fase assuntiva”.

Tra le principali novità del nuovo applicativo, il collegamento diretto con banche dati internazionali per

tutte le partite Iva, l’integrazione in real time con il portale operativo per quotare rapidamente tutti i

rischi standard a disposizione della rete di vendita, la possibilità di firmare polizze tramite OTP e

l’opportunità di incassare direttamente il premio assicurativo senza ulteriori oneri operativi. Il nuovo

applicativo permette, inoltre, alla compagnia di attivare iniziative personalizzate per specifici target e

convenzioni ad hoc.