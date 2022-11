L’assicurazione online Smile diventa internazionale

Come annunciato in primavera, Smile sbarca in Austria. Il mercato assicurativo austriaco è molto simile a quello svizzero: è infatti ancora poco sviluppato in ambito digitale, ma molto orientato all’online. Lo straordinario modello di successo di Smile viene ora esteso gradualmente dall’Helvetia anche ai mercati nazionali europei. Philipp Gmür, nella foto, CEO del Gruppo Helvetia spiega: «L’internazionalizzazione di Smile è un ulteriore passo in avanti per far diventare l’Helvetia un fornitore su scala europea di servizi assicurativi e previdenziali». In una prima fase i prodotti di Smile Austria saranno distribuiti tramite il rinomato partner durchblicker.at. L’offerta di prodotti prenderà l’avvio con l’assicurazione economia domestica smile.home e in seguito sarà costantemente ampliata.

Smile è l’assicurazione online numero uno del mercato svizzero e ha conseguito un forte sviluppo: nel 2021 Smile ha registrato una crescita dei premi dell’11,8 percento e incassato CHF 111 milioni. La base del successo di Smile è il suo posizionamento in qualità di brand lifestyle digitale. Nel 2021 Smile è stata la prima assicurazione europea a lanciare un modello Freemium, in cui anche i non clienti possono beneficiare gratuitamente di servizi. Dopo l’Austria, l’Helvetia prevede per il 2023 il lancio di Smile in Spagna.