Poste Italiane, è la notte delle streghe: una cartolina per celebrare Halloween

Una cartolina per celebrare Halloween. Il 31 ottobre ricorre la “la notte delle streghe”, una celebrazione che ha origine dall’antico Samhain, una sorta di capodanno celtico che separava il periodo estivo da quello invernale, identificato dai colori arancio dei campi e del nero simbolo del buio. Si narra inoltre che i celti durante la notte del 31 ottobre lasciavano in omaggio ai morti cibo sulla tavola, per evitare che uniti a fate ed elfi facessero dispetti di ogni genere.

La cartolina

Per la ricorrenza è stata realizzata una cartolina in vendita presso gli uffici postali (nella foto, il condirettore di Poste Italiane Giuseppe Lasco) e negli spazio Filatelia al prezzo di 0,90 euro. L’annullo sarà disponibile solo il giorno 31 ottobre presso gli Spazio Filatelia. I prodotti filatelici, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito di Poste Italiane. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.

