Innovatec, Haiki+ acquisito il 70% di Puli Ecol Recuperi

Innovatec S.p.A., (nella foto, il presidente Ing. Elio Cosimo Catania) quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica l’acquisto da parte di Haiki+ S.r.l. (“Haiki”), subholding del business Ambiente e Circolarità, del 70% di PULI ECOL RECUPERI S.r.l. (“Puliecol”), società proprietaria di un complesso di impianti ubicati a San Severino Marche ed attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche “RAEE” (l’“Operazione”). L’acquisizione è avvenuta ad un corrispettivo di Euro 2,8 milioni di cui Euro 2 milioni pagati al socio venditore Sig. Compagnucci Leonardo (“Venditore”), il quale rimane azionista di Puliecol con una quota del 30%. Il residuo corrispettivo verrà pagato al Venditore in due tranche: la prima di Euro 0,4 milioni entro il 31 dicembre 2022 e la seconda di pari importo entro il 30 giugno 2023. Il contratto di compravendita (“Contratto”) prevede inoltre il diritto di acquistare il residuo 30% (la “Call”) da esercitarsi entro tre mesi dalla scadenza del termine di tre anni dalla data di pagamento dell’ultima tranche (e quindi indicativamente entro il termine massimo del 30 settembre 2026). È altresì previsto un premio di risultato di Euro 0,4 milioni in caso di esercizio da parte di Haiki della Call e solamente nel caso in cui l’EBITDA raggiunto da Puliecol nel 2024 e 2025 sia non inferiore agli obiettivi di piano. Puli Ecol Recuperi è una società a responsabilità limitata avente sede legale a San Severino Marche (MC), CF e PIVA 01391280433. Il capitale sociale è di Euro 800.000,00 detenuto integralmente dal Sig. Compagnucci Leonardo. I risultati economici di Puliecol del 2021 vedono un valore della produzione di Euro 6,7 milioni e un indebitamento finanziario netto di Euro 2,4 milioni, mentre i dati preliminari del 2022 mostrano una crescita sensibile dei ricavi rispetto all’esercizio precedente. L’Amministratore Delegato di Haiki+, Gianluca Cencia ha così commentato: “L’acquisizione di Puliecol Recuperi Srl rappresenta un ulteriore passo nel progetto di crescita industriale del Gruppo nell’ambito della gestione e del trattamento dei RAEE. L’obiettivo di creare una “Dorsale RAEE” oggi diventa ancora più concreto e con la recente acquisizione della maggioranza di SEA SpA si arricchisce il nostro portafoglio industriale con ulteriori qualificate competenze. Puliecol Recuperi è un impianto ubicato in un’area territoriale strategica che consentirà di ampliare ancora di più l’offerta commerciale del Gruppo Haiki+”. Il Venditore, Leonardo Compagnucci ha così commentato: “E’ per noi un grande piacere entrare a far parte del Gruppo Haiki+. Vediamo con questa operazione l’opportunità di poter contribuire all’ambizioso progetto di Economia Circolare in una filiera importante come quella dei RAEE”. L’acquisizione di Puliecol si inserisce in un percorso industriale, già iniziato con l’acquisizione di SEA S.p.A. (cfr. comunicati stampa 21 gennaio e 8 marzo 2022), volto alla creazione di una filiera virtuosa del riciclo dei RAEE basata sulla disponibilità di impiantistica tecnica specifica – la cosiddetta «dorsale» di trattamento – costituita da alcuni impianti di trattamento ubicati in localizzazioni strategiche lungo il territorio nazionale al fine di garantire la completa copertura dello stesso da un punto di vista geografico. L’Operazione consentirà al Gruppo di proseguire un percorso di crescita e di presidio – in localizzazioni strategiche – di una filiera ad alto valore aggiunto, acquisendo due impianti di nuova concezione dedicati alle attività di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pannelli fotovoltaici, vetro e rifiuti plastici e legnosi nonché recupero metallo e vetro. Il Corrispettivo non sarà soggetto ad aggiustamento prezzo. Ai sensi del Contratto, il Venditore ha rilasciato un set standard di dichiarazioni e garanzie nonché convenuto procedure di indennizzo in caso di misrepresentation.