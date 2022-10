I.G.I. Investimenti Group entra in GM24

Con l’ingresso del nuovo socio di riferimento, si completa il percorso di riorganizzazione e valorizzazione di impresa di GM24 a seguito del deconsolidamento italiano di HSE, leader tedesco nella televendita con circa 3.300 dipendenti. Obiettivo del nuovo socio è lo sviluppo del business model aziendale verso la creazione di una piattaforma in grado di valorizzare, in ambito e-commerce, il Made in Italy con integrazione delle piattaforme di metaverso già di proprietà di IGI INVESTIMENTI GROUP (nella foto, Giovanni Sciscione). L’attuale proprietà resterà come socio di minoranza per guidare la transizione verso il nuovo e condiviso modello industriale che punta a canali verticali e tematici, con forte focalizzazione sul made in Italy ed e-commerce, sfruttando anche le tecnologie di drop shipping per il segmento B2B.

Così Marco e Giovanni Sciscione (nella foto a sinistra, Marco Sciscione): “Siamo molto soddisfatti degli accordi raggiunti con IGI INVESTIMENTI GROUP, nuovo socio di controllo di GM24, che porterà le sue consolidate competenze di gestione industriale in Italia. L’accordo di cessione segue ad una cooperazione imprenditoriale che stiamo sperimentando da oltre un anno e dove abbiamo avuto modo di verificare sul campo la concreta capacità di valorizzare l’azienda lungo la strada che condividiamo, trasformandola nella principale piattaforma di produzione televisiva di vendita con integrazione orientata al metaverso commerciale che integrerà l’esperienza dei canali distributivi. Continueremo ad avere una presenza, seppur simbolica, per favorire l’azione anche di razionalizzazione del business model e conservare quelle sinergie con altre attività del gruppo che hanno portato notevoli vantaggi. Il nuovo socio di riferimento, che abbiamo apprezzato per maturità e concretezza anche in altre iniziative, rappresenta un solido punto di ancoraggio in un mercato in profonda evoluzione e che richiede l’obbligo di crescita per società come la GM24 se vogliono continuare a mantenere e consolidare la propria leadership.

A presiedere il nuovo board sarà la Dott. Valeria Sassi, Managing partner di IGI INVESTIMENTI GROUP e già Presidente di M’Ammi S.p.A. ed Amministratore Delegato di INNOVATECH. Amministratore Delegato il Dott. Fabio Biribi.

Giuseppe Incarnato CHAIRMAN & CEO di IGI INVESTIMENTI GROUP dichiara: “GM24 può rappresentare una straordinaria opportunità di consolidamento del nostro gruppo industriale nel settore della promozione e sviluppo di prodotti made in Italy. L’eccellente lavoro svolto dai fratelli Sciscione, di cui ho apprezzato capacità e serietà imprenditoriale, ci consegna una società molto ben organizzata e pronta a sostenere il cambiamento radicale dei canali di distribuzione dei prodotti che le aziende dovranno affrontare nel prossimo futuro. La società sarà per la IGI GROUP, la nostra “FABBRICA 4.0″ dei contenuti di promozione e vendita consentendoci di rinnovare l’intera filiera delle nostre aziende attive nel comparto fashion, portando ed accentrando lo sviluppo dei prodotti grazie all’intelligenza artificiale ed al big data delle vendite effettuate, ai processi di marketing e soprattutto alla creazione delle vetrine virtuali in store dove proprio grazie a GM24 ci assicuriamo un vantaggio competitivo e duraturo. Nessun operatore può schierare in Italia una potenza produttiva forte degli oltre 100 dipendenti di GM24. Su questo punto ho anticipato alcuni highlights già al recente evento di Milano Fashion Global Summit 2022. Avrà impatto anche sulle campagne di marketing e sui processi creativi. Siamo sicuri che sarà un’esperienza di grande successo. Il piano industriale 2023-2027 sarà presentato in occasione del pranzo di Natale del 20.12.2022 che abbiamo deciso di fare con tutta la struttura”.