MD, Coca Cola, Illycaffè e il vero welfare aziendale

(di Tiziano Rapanà) Secondo Report FragilItalia, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, un italiano su 4 fatica ad arrivare a fine mese. La realtà si mostra nella maniera più aspra e cruda. È il tempo di azioni cogenti e gli imprenditori sono sempre in prima fila a capire, a farsi avanti e ad essere i primi ad intercettare la verità delle situazione in atto. MD, la società italiana di grande distribuzione, che opera nell’hard discount ha deciso di muoversi concretamente in favore dei propri 800 dipendenti. Il gruppo ha deciso di donare una gift card da 100 euro, da spendere nei propri punti vendita. Si vuole così essere realmente vicini in questo periodo che va oltre un’idea pensata di difficoltà. Il cavaliere Patrizio Podini (nella foto) vuole dire così grazie ai dipendenti per l’instancabile lavoro. Non è il solito grazie che sa di beffa, una pacca sulla spalla e arrivederci e grazie, è un’azione di gratitudine sostanziosa che vuole donare un po’ di sollievo. Non è la prima volta che MD si spende in un’operazione di tangibile welfare aziendale. Già due anni fa, fu introdotto un piano di assistenza sanitaria per i dipendenti colpiti dal Covid-19 e furono anche messi a disposizione dei Comuni italiani buoni spesa a condizioni scontate, per poter porgere una mano alle persone più colpite dall’emergenza sanitaria. MD non è la sola che opera nella via della probità. Illycaffè concederà, per la prima volta nella sua storia, un extra-bonus ai suoi 1350 collaboratori per aiutarli in questo periodo. Si parla di un importo complessivo di 500mila euro. Anche Coca-Cola HBC Italia, il principale imbottigliatore dei prodotti che fanno capo a Coca-Cola company, sta distribuendo un bonus ai propri dipendenti. L’importo previsto è di 800 euro a persona. Potrà essere utilizzato per il rimborso delle bollette di luce e gas, per le spese scolastiche ed altre necessità. Ecco come il grande cuore delle grandi aziende viene fuori: nei momenti più difficili, non si tirano indietro a dare un aiuto ai propri collaboratori. Non è retorica ma è la realtà delle azioni a dipingere un quadro che vede l’azienda come una famiglia sana, permeata dalla giovevole attività di collaborazione e sostegno.

