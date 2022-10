Clabo, ordini consolidati a 42 mln

Clabo S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito per prendere visione dei dati consolidati relativi al terzo trimestre dell’anno in corso. Le vendite nette consolidate risultano in aumento del 23,9% rispetto al III° trimestre del 2021 grazie al buon andamento in Nord America ed in Italia. La PFN è negativa per Euro 42,6 milioni (44,2 milioni al 30 giugno 2022), includendo Euro 5,9 milioni di effetto IFRS ed Euro 1,1 milioni di debiti commerciali non correnti (Circolare ESMA 5/21). Gli ordini consolidati confermati nei primi 9 mesi del 2022 sono pari ad Euro 42 milioni, in crescita del 13,3%% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il Presidente ed Amministratore Delegato di Clabo, Pierluigi Bocchini, nella foto, ha dichiarato: “Il terzo trimestre continua a registrare un forte trend di crescita sia delle vendite che degli ordinativi grazie al buon andamento dei due mercati principali, USA e Italia. Migliorano le condizioni sui mercati di approvvigionamento in termini di reperibilità dei materiali mentre i prezzi di acquisto hanno ormai consolidato gli aumenti acquisiti nel corso degli ultimi 12 mesi e sembrano andare verso una progressiva stabilizzazione. La diminuzione della PFN, come da previsioni, è riconducibile al parziale rientro del livello delle scorte e, più in generale del capitale circolante. Le prospettive al momento sono difficilmente decifrabili, il livello di incertezza sui mercati rimane elevato, confermiamo i target di Ricavi Totali comunicati in corso d’anno (52-55 milioni di Euro) e continueremo ad informare il mercato con continuità e tempestività sull’andamento gestionale del gruppo.”