CIRCLE Group, primaria realtà ligure attiva nel deposito e magazzinaggio merci nel Porto di Genova sceglie Master SPED per digitalizzare i propri processi operativi

CIRCLE, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – ha firmato un nuovo contratto con una primaria realtà ligure attiva nel deposito e magazzinaggio merci nel Porto di Genova, nei trasporti eccezionali, nel trasporto di container e merci varie via mare e nelle operazioni doganali. La commessa riguarda, nello specifico, la fornitura della suite Master SPED® in modalità SaaS (Software as a Service), grazie alla quale il Cliente sarà in grado di digitalizzare i propri processi operativi con l’obiettivo di rendere la gestione dei diversi reparti aziendali ancora più integrata. Per CIRCLE il contratto vale circa € 70.000 articolati su 36 mesi. Luca Abatello, nella foto, CEO & Presidente di CIRCLE dichiara: “Siamo molto lieti di questo ulteriore segnale di fiducia del mercato e conferma della bontà del piano e percorso Connect 4 Agile Growth. Crediamo che i prossimi mesi saranno particolarmente importanti su questi argomenti e decisivi in termini di servizi di digitalizzazione che comportino un vantaggio competitivo e un ritorno immediato stante il complesso mercato attuale”.