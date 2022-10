Portobello e UniCredit sottoscrivono un accordo di finanziamento di 9,5 mln finalizzato all’investimento su nuovi negozi

Portobello S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePrice, comunica di aver sottoscritto un accordo di finanziamento per complessivi 9,5 milioni di euro con UniCredit. L’operazione è finalizzata a sostenere il piano di investimenti pluriennali di Portobello nel settore retail per l’apertura di nuovi store in tutta Italia. Il finanziamento, a tasso variabile e coperto da garanzia SACE “SupportItalia”, ha un importo di euro 9,5 milioni, una durata di 7 anni con scadenza 30/09/2029 e un piano di rimborso su base trimestrale posticipata, dopo un periodo di pre-ammortamento iniziale di 24 mesi. L’accordo di finanziamento contiene previsioni usuali per contratti delle specie, tra le quali: (i) ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio, tra l’altro, in caso di mancato rispetto di covenants finanziari tipici di tali operazioni (Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA, entrambi calcolati su base annuale); (ii) la possibilità di procedere al rimborso volontario anticipato delle somme finanziate, previa corresponsione di una penale; (iii) ulteriori previsioni relative ad eventi di rimborso anticipato obbligatorio, dichiarazioni, covenants (anche finanziari) ed obblighi di non fare, eventi di revoca, consensi e soglie di materialità in linea con la prassi per operazioni della specie. All’interno delle opportunità che si stanno creando per la Società, questa operazione produrrà un ulteriore rafforzamento della propria presenza fisica e del proprio business sul territorio nazionale. Pietro Peligra, nella foto, Presidente di Portobello, dichiara: “Siamo lieti di aver siglato questa partnership con UniCredit che ci rafforza dal punto di vista finanziario permettendoci di ulteriormente allargare il piano di investimenti a nuovi punti vendita. L’andamento dei nostri negozi, infatti, che nel 2022 hanno visto un significativo incremento di fatturato e di clienti, ci conferma che Portobello ha una straordinaria opportunità di crescita davanti a sé e che cercheremo di coglierla a pieno”. – 2 Dichiara Roberto Fiorini, Regional Manager Centro di UniCredit: “L’operazione conclusa con Portobello è la prova concreta della nostro volontà di supportare le imprese del Paese, aiutandole, con interventi mirati e tarati su misura, a intraprendere nuovi percorsi di crescita sostenibile”.