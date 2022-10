Milano, torna IGLTA Global Convention

Milano diventa capitale del turismo LGBTQ+ dal 26 al 29 ottobre. La 38esima edizione della IGLTA Global Convention porterà in città rappresentanti di catene alberghiere, buyer, agenti di viaggio, tour operator, influencer come Disney Vacation, Hilton, Marriott, Delta Airlines e molti altri provenienti da oltre 80 Paesi. Promotore dell’evento è AIGTL (Ente Italiano Turismo LGBTQ+) con la collaborazione, tra gli altri, del Comune di Milano. “La sostenibilità sociale è ormai un tema irrinunciabile dell’agenda europea – afferma Alessio Virgili, presidente del Comitato Promotore – un’ospitalità inclusiva non è scontata e qualifica l’offerta turistica. Il messaggio che lanciamo è che questo è un Paese accogliente”. “Siamo felici di accogliere IGLTA che rappresenta un’occasione importante di crescita per la nostra città, sia sotto il profilo economico sia sotto quello sociale e culturale. Milano è un punto di riferimento nell’affermazione e nel riconoscimento dei diritti civili” è il benvenuto del sindaco Giuseppe Sala (nella foto). Il programma prevede per il 25 ottobre il pre opening alla Terrazza Martini, serata che vedrà anche il galà della terza edizione del QPrize 2022, premio alle realtà turistiche che si impegnano per un’ospitalità inclusiva.