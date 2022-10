La Borsa di Vienna ammette a quotazione sul Vienna MTF il prestito obbligazionario non convertibile denominato “Borgosesia 2022-2027 Tasso Fisso Twices Step up”

La Borsa di Vienna ha ammesso a quotazione, a far corso dal 18 ottobre p.v. il prestito obbligazionario non convertibile, dell’importo complessivo di massimi euro 15 milioni, denominato “Borgosesia 2022-2027 Tasso Fisso Twices Step up” (ISIN IT 0005504821) emesso da Borgosesia SpA (nella foto, l’a. d. Davide Schiffer) ed avente le seguenti caratteristiche: Durata: 5 anni Cedola: • nel periodo compreso tra la Data di Godimento e il giorno risultante dal decorso del 24esimo mese successivo (“Primo Periodo di Interessi”): 6,00%; • nel periodo compreso tra l’ultimo giorno del Primo Periodo di Interessi e il giorno risultante dal decorso del 12esimo mese successivo a tale data (“Secondo Periodo di Interessi”): 6,50%; • nel periodo compreso tra l’ultimo giorno del Secondo Periodo di Interessi e il giorno risultante dal decorso del 12esimo mese successivo il (“Terzo Periodo di Interessi”): 7,00%; • nel periodo compreso tra l’ultimo giorno del Terzo Periodo di Interessi e la Data di Scadenza: 7,25%. Godimento: 14 ottobre 2022; Prezzo di emissione: 100% del valore nominale delle obbligazioni, i.e. Euro 1.000 Facoltà di rimborso anticipato: A partire dal 14 ottobre 2024, alla pari Valore di rimborso a scadenza: alla pari, i.e. Euro 1.000.