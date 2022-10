Prende il via in Italia la realizzazione della nuova base di produzione europea per le pompe di calore aria-acqua di Midea

Inizia ufficialmente la costruzione di una nuova base di produzione delle pompe di calore aria-acqua (ATW) di Midea, comprensiva di linee per la fabbricazione, di un centro R&D dedicato e di strutture di supporto. La base di produzione è ubicata nello stabilimento Clivet a Feltre, in provincia di Belluno, un marchio commerciale di alta gamma attivo nel condizionamento aria di proprietà di Midea Building Technology.

La base di produzione ha ottenuto investimenti per 60 milioni di euro e la capacità annuale prevista di pompe di calore ATW arriverà a 300.000 unità dopo la messa in funzione della struttura, nel secondo trimestre del 2024.

“Con il concetto di ‘produzione locale per il mercato locale, in occidente per gli occidentali’, Midea si impegna per fare di Clivet un brand diffuso nel settore HVAC di tutta Europa”, ha dichiarato Cheng Lin, direttore generale della divisione Overseas Marketing presso Midea Building Technology.

L’area operativa e di produzione a Feltre dell’azienda supera i 50.000 metri quadri, con oltre 700 dipendenti in totale e 35 uffici commerciali, 260 canali distributivi e 160 punti di assistenza in Italia, oltre a filiali nel Regno Unito, in Germania, Francia, Europa sud-orientale, Emirati Arabi Uniti e India.

Dopo il completamento, i materiali chiave della pompa di calore ATW, come la pompa dell’acqua e lo scambiatore di calore a piastra, verranno forniti da ditte europee; i tempi di consegna delle pompe di calore passeranno dai cinque mesi originari a un mese, con l’ulteriore miglioramento della capacità produttiva e dell’efficienza nella fornitura delle soluzioni integrate e personalizzate delle pompe di calore in Europa. Saranno risolti i problemi di sicurezza della catena di approvvigionamento globale di questi prodotti e miglioreranno a 360 gradi la presenza e la capacità di concorrenza globale di Midea Building Technology in Europa.

Nell’ambito della neutralità di carbonio, le pompe di calore ATW, in grado di utilizzare energie rinnovabili, rappresentano una delle soluzioni più efficienti nel riscaldamento elettrico. Rispetto alle caldaie a carbone, le pompe di calore possono ridurre le emissioni di carbonio del 60-80%; dato il costo crescente dell’energia fossile e la graduale attuazione del piano “RepowerEU” dell’Unione europea, l’Europa ha iniziato a sostituire gradualmente il tradizionale riscaldamento a combustibili fossili con il riscaldamento a pompa di calore.

Attualmente le pompe di calore si stanno affermando come importante polo di crescita per Midea Group. I dati di settore dimostrano che l’export globale delle pompe di calore Midea è salito del 215% nei primi sette mesi dell’anno, con le esportazioni che si collocano in prima linea del settore delle pompe di calore in Cina.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.