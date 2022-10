Federvini e Università Sapienza insieme per una parola che insegna a bere responsabilmente

(di Tiziano Rapanà) Segnalo una bella iniziativa, frutto della sinergia tra Federvini e l’Università Sapienza di Roma. Il nome dice tutto: “No Binge – Comunicare il consumo responsabile”. Si guarda dunque al saper dire un no netto allo stravizio, al bicchiere di troppo che fa sbandare, stordire. Il progetto vedrà protagonisti gli studenti della laurea magistrale in Organizzazione e Marketing per la comunicazione d’impresa, che troveranno la strada corretta per costruire una parola che convince. Si dovrà forse guardare oltre un’ottica accademica per cercare l’innovazione che va a segno. Gli italiani bevono responsabilmente. Lo dicono i dati, i tanti studi che disegnano il profilo di un cittadino responsabile capace di intuire il punto di stop. Però la prevenzione è sempre la via maestra. Federvini vuole svolgere un ruolo attivo per diffondere, soprattutto tra i giovani adulti, l’educazione al consumo responsabile. Su queste premesse si fonda la collaborazione tra Università Sapienza e Federvini, che porterà alla definizione di un piano di comunicazione integrata che farà luce sui contro dell’abuso. “Per la prima volta Federvini collabora con il mondo accademico nella promozione di un tema per noi estremamente rilevante – commenta la Presidente di Federvini Micaela Pallini (nella foto) -. Grazie a questo progetto i giovani diventano i portavoce di messaggi ispirati alla responsabilità con i toni e le modalità giuste per diffondere il valore di uno stile di consumo equilibrato lontano dagli eccessi. Non possiamo che essere soddisfatti di questo nuovo dialogo tra il mondo delle imprese e il mondo dei giovani e siamo certi che diventerà un modello di partnership virtuoso da ripetere anche in futuro.” La collaborazione si concluderà con un evento di premiazione il 1° febbraio 2023. In quel giorno fatidico, i finalisti avranno modo di presentare il loro lavoro. Si prospettano mesi felici per la parola di qualità che racconta la probità degli intenti, lontana dalle strade della perdizione e della malevola ambiguità.

