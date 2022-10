Bper Banca e Matchplat uniti per connettere le aziende. Un webinar racconterà le opportunità

Bper Banca (nella foto, l’a. d. Pier Luigi Montani) accompagna le imprese clienti nei loro processi di evoluzione, di crescita e di internazionalizzazione. In un contesto dominato dalla sempre maggior importanza delle tecnologie digitali, le analisi di mercato rappresentano uno strumento essenziale per individuare clienti, distributori, fornitori, partner e concorrenti. In questo modo è possibile accelerare lo sviluppo di nuove strategie, sia in Italia che all’estero.

Grazie alla partnership con Matchplat, la rete distributiva di Bper Banca, radicata nella quasi totalità delle regioni italiane, è a disposizione delle imprese per far conoscere i benefici degli strumenti innovativi messi a punto dalla società di consulenza.

Con il webinar del 19 ottobre sarà possibile comprendere le opportunità del servizio di analisi di mercato B2B proposto grazie alla collaborazione con Matchplat attraverso una innovativa piattaforma tecnologica.

Gli imprenditori ospiti racconteranno l’esperienza del servizio Matchplat e i benefici ottenuti grazie al suo utilizzo.