Gismondi 1754, fatturato in crescita

Gismondi 1754, storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, rende noto su base volontaria i risultati consolidati gestionali delle vendite del terzo trimestre 2022 (dati non soggetti a revisione contabile), suddivisi per area geografica e tipologia di canale di vendita. Nel terzo trimestre 2022, Gismondi 1754 ha riportato un fatturato gestionale consolidato totale pari a 2.617.871 euro, in crescita del +42%, rispetto ai 1.846.114 euro del terzo trimestre 2021. Raffrontando i due trimestri (3Q 2022 con 3Q 2021), si nota la forte spinta data dal negozio di Portofino, che capitalizza l’alta stagione della location con vendite pari a 1.097.305 euro (+277% rispetto al 3Q 2021), e dal canale Wholesale USA, che realizza vendite per 170.827 euro (+160% rispetto al 3Q 2021). Si mantengono sostanzialmente in linea le vendite generate nel terzo trimestre dalle Special Sales e dal canale Wholesale Europa. Risultati che dimostrano lo straordinario e costante trend di crescita del Gruppo, che complessivamente chiude i primi 9 mesi del 2022 con ricavi pari a euro 9.637.090, +68% rispetto a euro 5.749.287 dei primi 9 mesi del 2021. Massimo Gismondi, nella foto, Ceo di Gismondi 1754, ha commentato: “Anche il 3Q2022 porta con sé risultati di vendita ed espansione molto significativi, che confermano il trend in forte progresso degli ultimi 12 mesi. Raffrontando i primi nove mesi del 2022 con quelli del 2021 è evidente come, tolti i freni della pandemia, possiamo guardare con ottimismo il trimestre davanti a noi”.