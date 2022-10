Monnalisa top performer nella sostenibilità

Monnalisa – leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – comunica che nella seconda edizione del Sustainability Award, – promossa da Kon Group e Credit Suisse, in media partnership con Forbes, iniziativa che premia le 100 imprese italiane che hanno raggiunto i più alti rating ESG, – ha ricevuto il riconoscimento ESG Top 50 Performance. Un riconoscimento che i promotori hanno voluto assegnare a Monnalisa, distintasi ulteriormente per essere stata l’azienda che ha aumentato maggiormente il proprio rating tra le prime 50 che, avendo partecipato ad entrambe le edizioni, hanno migliorato le loro performance in materia di sostenibilità. Monnalisa ha recentemente approvato il piano di sostenibilità 2022-24 che rappresenta la visione strategica del gruppo e risponde con concretezza ad alcune delle sfide globali degli SDGs delle Nazioni Unite, allineate ai temi materiali maggiormente rilevanti per Monnalisa e i suoi stakeholders. Christian Simoni, nella foto, Amministratore Delegato di Monnalisa S.p.A., ha così commentato: “Essere riconosciuti, tra tante aziende eccellenti, e attraverso una metodologia di valutazione rigorosa, come quella che ha performato meglio in termini di miglioramento della sostenibilità ci motiva ad andare avanti ancora con maggior forza nel percorso di governo responsabile dell’azienda che è uno dei fattori fondanti del nostro modello di business e della nostra competitività”.