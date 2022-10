Sesa acquisisce il controllo di Aldebra S.p.A.

Il Gruppo Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata totalitaria Var Group S.p.A., per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Aldebra S.p.A. (“Aldebra”), rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni software gestionali e industry solutions per il segmento SME. Aldebra, con sede a Trento ed un organico di circa 45 risorse umane, è un system integrator operante nel triveneto focalizzato sull’offerta di soluzioni software e applicazioni per specifici settori di mercato con ricavi attesi nell’esercizio 2022 pari a circa Eu 5,0 milioni ed un Ebitda margin di circa il 10%. La partnership industriale prevede il coinvolgimento nella gestione di Aldebra con ruoli apicali ed a medio termine dei partners della società e del Presidente Giordano Tamanini. L’operazione di partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa. A seguito di questa operazione Var Group potenzia la propria capacità di sostenere da vicino le realtà del nostro tessuto industriale e, nello stesso tempo, il Gruppo Sesa continua ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse sia di competenze digitali in settori di importanza strategica, confermando la propria strategia di M&A industriali bolt-on per l’evoluzione digitale delle imprese. “Diamo il benvenuto al team di Aldebra che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni. Questa operazione sancisce una collaborazione che da anni ci vede lavorare insieme su numerosi progetto del territorio. Crediamo che innovaizone e prossimità siano due valori inscindibili e determinanti per l’evoluzione digitale delle imprese, in una fase così cruciale della nostra economia” ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group. “Siamo molto lieti di annunciare la partnership con Var Group e poter contribuire con il nostro know-how al potenziamento della sua organizzazione, sviluppando le competenze digitali del nostro capitale umano e le nostre soluzioni applicative a beneficio delle imprese eccellenti del Made in Italy”, ha dichiarato il Presidente di Aldebra, Giordano Tamanini “In una fase di incertezza dello scenario macroeconomico che richiede un ulteriore impulso di digitalizzazione e sostenibilità, proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento business. Continuiamo così ad alimentare la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.