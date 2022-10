Napoli, torna l’ATP 250 Tennis Cup

Una prima volta e un evento che a Napoli mancava da almeno 25 anni. La ATP 250 Tennis Napoli Cup 2022 comincerà il 17 ottobre prossimo e fino al 23 vedrà nell’arena di Rotonda Diaz sfidarsi atleti come il russo Andrey Rublev, numero uno del seeding, ma soprattutto gli azzurri Musetti, Fognini e Sonego. “Questa è la manifestazione più importante che un circolo sportivo come il tennis Napoli ha organizzato in Italia negli ultimi 20-25 anni. Nessuno c’era riuscito” sottolinea il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi. Il torneo proietta Napoli in una dimensione internazionale per la prima volta e Binaghi non nasconde che è una condizione alla quale aspirano anche Firenze, Genova e Milano. “Noi vorremmo che in questo momento di grande benessere del tennis del paddle italiano – aggiunge Binaghi – ogni grande regione possa avere una volta all’anno una grande manifestazione come questa”. Fanno un po’ a cazzotti le nostre aspettative, per le quali non molleremo e combatteremo fino in fondo, e il nuovo calendario internazionale che viene compresso, perché alcuni tornei, tra i quali Roma, diventano di 15 giorni e quindi ci sono meno settimane a disposizione”. L’arena di Rotonda Diaz è pronta per ospitare nelle quattro tribune 4000 spettatori. Da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre sono previste due sessioni di gioco: quella diurna, dalle 10, e quella serale con inizio alle ore 19. Prevista solo la sessione diurna invece per le semifinali (22 ottobre) e la finale (23 ottobre) della Tennis Napoli Cup. Al torneo ATP 250 di Napoli, oltre al numero 1 del seeding Rublev, parteciperanno anche gli spagnoli Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e Alejandro Davidovich Fokina più altri nomi di spessore come Monfils, Kecmanovic, Moutet, Djere e Nakashima. Tra gli italiani al via del torneo ci saranno Lorenzo Musetti, che a novembre sarà impegnato nelle Next Gen ATP Finals 2022, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.