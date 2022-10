Frecciarossa è il treno ufficiale del Salone Nautico di Bologna

Frecciarossa di Trenitalia (nella foto, l’a. d. Luigi Corradi) è il treno ufficiale del Salone Nautico di Bologna in programma con la sua seconda edizione dal 15 al 23 ottobre 2022.

Frecciarossa muove le persone e le connette ai grandi eventi del Paese, nel pieno rispetto della sostenibilità sociale e ambientale e della promozione turistica.

In occasione del Salone Nautico di Bologna, i visitatori potranno usufruire di sconti fino al 65% con l’offerta “Speciale Eventi” per chi raggiunge il capoluogo emiliano con le Frecce e di una riduzione del 30% sul biglietto di ingresso del Salone.

La società di trasporto ferroviario del Gruppo FS Italiane, che assicura la mobilità attraverso collegamenti regionali e a media e lunga percorrenza, è in prima linea nella promozione di attività culturali e di intrattenimento grazie al proprio network di oltre 7mila treni al giorno.

In questo modo le Frecce consolidano il proprio impegno a favore del mondo della cultura e dello sport a fianco di prestigiosi eventi e istituzioni, facilitando la mobilità con collegamenti nazionali frequenti, capillari e attenti alle esigenze dei passeggeri. A loro, infatti, sono dedicati sconti e promozioni per visitare mostre di interesse nazionale e internazionale, esposizioni, concerti e incontri sportivi su tutto il territorio.

Le attività di Frecciarossa come treno ufficiale di importanti eventi confermano l’impegno del Gruppo FS Italiane a favore della cultura e del turismo accanto a grandi istituzioni. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, economico e sociale del Paese.

Trenitalia è stata pioniera nell’avvio di collegamenti alta velocità in Italia con le Frecce, risultando inoltre la prima al mondo ad operare in regime di concorrenza nel settore. L’azienda è impegnata nel consolidare la propria competitività nel mercato dell’alta velocità incrementando i collegamenti e proiettandosi sui mercati ferroviari europei. Per i clienti delle Frecce, iscritti al programma CartaFRECCIA, esistono sconti ad hoc in occasione di importanti eventi di cui Frecciarossa è treno ufficiale.

All’estero Trenitalia è presente in Francia, dove il 18 dicembre 2021 è stata avviata l’offerta di servizi ad alta velocità fra Milano e Parigi passando da Torino e Lione e con collegamenti fra Parigi e Lione; in Spagna, dove il Frecciarossa 1000 viaggerà fra le principali città del Paese dal 25 novembre 2022; in Grecia con Hellenic Train; in Germania con Netinera; e in Gran Bretagna con Trenitalia c2c, controllata da Trenitalia UK, dove ha rafforzato la sua presenza grazie all’assegnazione della concessione per gestire una delle tratte ferroviarie più importanti la Londra-Glasgow, a cui si aggiungeranno i servizi sulla nuova linea ad alta velocità (High Speed 2) che collegherà Londra con Birmingham e Manchester