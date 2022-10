Leonardo, ADA e SAZMA celebrano la consegna di un altro AW139

Negli scorsi giorni Leonardo, nella foto il presidente Luciano Carta, Abu Dhabi Aviation (ADA) e Sazma Aviation Sdn Bhd (Sazma) hanno celebrato la consegna di un AW139, elicottero bimotore di classe intermedia, uscito dalla linea di montaggio finale di Vergiate (Varese). L’elicottero sarà operato da Sazma, attraverso un contratto di leasing, per eseguire operazioni di trasporto offshore dalla sua base situata all’aeroporto internazionale di Kota Kinabalu, Sabah, andando così supportare il settore dell’industria dell’energia in Malesia. In aggiunta, l’elicottero potrebbe essere impiegato anche per eventuali missioni di trasporto VIP. Questo è il terzo AW139 ricevuto in leasing da Sazma e porta a 27 il numero di elicotteri Leonardo fino ad oggi acquistati da ADA, la maggior parte dei quali sono AW139.

Tra le diverse caratteristiche dell’AW139 consegnato a Sazma, la fase 8 dell’Honeywell Primus Epic, l’ultimo standard del software dell’avionica che conferisce funzionalità aggiuntive come la Visione Sintetica Avanzata, mappe 2D migliorate e la possibilità di caricamento dati wireless, offrendo ancora maggiori capacità “ogni tempo” ed efficacia operativa; e il sistema di prossimità del suolo EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System). Quest’ultimo standard permette all’equipaggio di acquisire una maggiore consapevolezza della situazione operativa, riducendone il carico di lavoro in caso di operazioni notturne o in condizioni meteorologiche con scarsa visibilità.

La Visione Sintetica Avanzata assiste durante la navigazione e la fase di atterraggio su terreni difficili, su piattaforme petrolifere o altri scenari impegnativi, attraverso una rappresentazione 3D, sul display principale, dell’ambiente esterno, che comprende il terreno circostante, gli ostacoli, le piste e le piazzole.

La funzionalità di navigazione interattiva 2D (INAV), di facile utilizzo e in grado di mostrare su una mappa nel display multifunzione (MFD) la posizione dell’elicottero e il piano di volo, offre un allineamento e una precisione senza precedenti del sistema di navigazione rispetto alla reale rotta di volo, tenendo conto degli elementi ambientali.

La fase 8 del software ha anche la connettività wireless incorporata, che permette un veloce accesso ai dati per il trasferimento dei piani di volo e la raccolta di dati per la manutenzione dall’elicottero. Inoltre, la funzionalità Custom Approach fornisce la capacità di progettare, impostare e volare con un approccio automatizzato verso qualsiasi posizione definita dall’utente, comprese le piattaforme petrolifere.

Questa consegna consolida ulteriormente la partnership tra Leonardo e ADA e rafforza la presenza dell’AW139 in Malesia e nel mercato mondiale del settore dell’energia, come elicottero di riferimento nella sua categoria di peso. Leonardo e ADA collaborano da oltre 15 anni in maniera estesa anche nell’ambito del supporto, manutenzione e revisione, grazie alla Joint Venture AgustaWestland Aviation Services costituita circa 10 anni fa negli Emirati Arabi Uniti, nonché nell’ambito dei servizi per l’addestramento e la simulazione di volo.

Negli ultimi anni ADA ha aggiunto alla sua flotta l’AW169, elicottero bimotore leggero-intermedio di ultima generazione. L’AW169 rappresenta senza dubbio il miglior complemento possibile, nella categoria di riferimento, all’AW139, in quanto i due modelli sfruttano i vantaggi esclusivi di far parte della AW Family, come la similarità nel design e negli standard.

Abu Dhabi Aviation, società per azioni fondata nel 1976, è il più grande operatore commerciale di elicotteri nella regione MENA. Possiede una flotta di quasi 60 aeromobili, tra cui più di 50 elicotteri e diversi velivoli ad ala fissa. Opera aeromobili per diverse istituzioni, ha vinto numerosi premi aeronautici internazionali e ha conseguito il ragguardevole traguardo di oltre 1.000.000 di ore di volo.