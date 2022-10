Mangiate una porzione di salmone a settimana, migliora la memoria

Mangiare solo una porzione di salmone alla settimana nei soggetti di mezza età riduce il rischio di perdita di memoria. Lo suggerisce uno studio dell’Health Science Center dell’Università del Texas a San Antonio su 2.200 americani. Il team ha misurato il livello di acidi grassi omega-3 nel sangue a volontari principalmente sulla quarantina e sulla cinquantina. Questi provengono principalmente dal consumo di pesce grasso come salmone, sgombro, aringa e sardine, anche se le persone possono ottenerli anche dagli integratori. Maggiore è il livello di omega-3 nelle persone, migliori risultati sono stati raggiunti in un test di ragionamento complesso, che è legato all’essere bravi a risolvere i problemi nella vita reale. I tre quarti delle persone con il più alto livello di omega-3 avevano anche un ippocampo più grande, la regione del cervello collegata alla memoria. È probabile che queste persone abbiano mangiato almeno una porzione (3 g) di pesce grasso a settimana, secondo i ricercatori. È probabile che questo ippocampo più grande scongiuri la demenza, poiché le persone hanno più cellule cerebrali da perdere man mano che invecchiano prima di subire qualsiasi perdita di memoria. Alle persone nello studio, pubblicato sulla rivista Neurology, non è stato chiesto quanto pesce mangiassero, cosa che spesso ricordano male. I ricercatori hanno diviso le persone che hanno studiato in quattro gruppi in base ai loro livelli di omega-3. Commentando lo studio, la dott.ssa Sara Imarisio, capo della ricerca presso l’Alzheimer’s Research UK, ha dichiarato: “Sei quello che mangi, e proprio come altre parti del corpo, il nostro cervello può essere influenzato dal modo in cui vivere la nostra vita, compresa la nostra dieta. “La ricerca sugli omega-3 e sulla salute del cervello ha prodotto risultati contrastanti e, sebbene questo studio si aggiunga alla base di prove, è esplorativo e non conclusivo”, conclude.