Redelfi prosegue lo sviluppo delle business units e prepara il piano industriale

Redelfi S.p.A., management company impegnata nella transizione digitale e green, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, in seguito alle preoccupazioni trasmesse alla Società da alcuni piccoli azionisti in ragione dell’improvvisa perdita di valore del titolo – pari a oltre il 40% nelle ultime tre settimane – verificatosi per altro in assenza di eventi negativi, comunica che l’attività ordinaria prosegue in linea con quanto previsto nei piani aziendali per il secondo semestre 2022 e per i prossimi esercizi. In proposito a tale fenomeno – che resta al momento privo di valida motivazione finanziaria, anche in considerazione dell’immutata solidità dell’azienda – il Presidente del Consiglio di Amministrazione Davide Sommariva (nella foto) ha commentato: “L’anomala ed immotivata movimentazione del titolo nelle ultime settimane – anche con riferimento ai volumi circolati – non rispecchia l’andamento della Società che, dopo aver pubblicato risultati semestrali in linea con le previsioni del management, sta proseguendo nello sviluppo industriale. In particolare – come evidenziato anche nella nota integrativa – la Società sta lavorando assiduamente per la definizione dell’accordo con un partner USA e l’avvio dello sviluppo di BESS parks sul mercato americano.” Come già anticipato in sede di pubblicazione dei risultati semestrali, la Società provvederà a condividere con i propri investitori e con l’intera comunità finanziaria, il Piano Industriale 2022-2026, focalizzato principalmente sullo sviluppo della business unit Green, che verrà reso noto entro il mese di ottobre 2022.