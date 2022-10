Premio Socrate, la gallery dell’evento

Mercoledì 5 ottobre, alle ore 17:30, presso Palazzo Altieri, in Piazza del Gesù 49, a Roma, c’è stato l’atteso ritorno del “Premio Socrate” per il merito 2022. L’intero evento è stato organizzato da Cesare Lanza, fondatore del premio stesso.

Sponsor dell’evento saranno Banco BPM e Terna, Driving Energy.

Cesare Lanza, giornalista, scrittore ed autore televisivo, ha fondato il “Premio Socrate”, un movimento d’opinione atipico e libero che non ha scopo di lucro e non prevede alcun tesseramento. Il fulcro di tale attività è il conferimento del famoso premio a tutti coloro che “si sono distinti per meriti indiscutibili”. Il criterio sul quale l’assegnazione del premio avviene è puramente meritocratico: attraverso questa iniziativa il fondatore intende encomiare elogiando i meriti personali e professionali che hanno portato i vincitori ad esserne insigniti.

Quest’anno il Premio è stato conferito a Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel; Corrado Calabrò Giurista, Scrittore e Poeta italiano; Ferruccio De Bortoli, giornalista e scrittore; Luciano Carta, Presidente di Leonardo; Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane; Vincenzo Sanasi d’Arpe, Presidente del World Food Programme Italia ed Amministratore Delegato di Consap; Silvia Candiani, Country General Manager Italia di Microsoft; Costanza Esclapon de Villeneuve, Presidente e Fondatrice di Esclapon&Co; Emilio Petrone, CEO di Mooney; Giulio Ranzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Avio.