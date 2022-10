Lancia Ypsilon Alberta Ferretti al fianco di Women in Food 2022

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è stata l’auto protagonista di Women in Food – il forum delle donne del cibo, l’evento di Cook, il mensile di cucina di Corriere della Sera, nato per celebrare l’empowerment femminile: talento, creatività e successo tutti a tinte rosa. L’edizione 2022 si è tenuta mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, nell’affascinante cornice del Relais Sant’Uffizio di Penango, in provincia di Asti, e ha visto la partecipazione di ospiti esclusivi.

La manifestazione riunisce le professioniste italiane e internazionali del mondo enogastronomico: chef, food writer, imprenditrici, vignaiole e comunicatrici che raccontano la propria capacità ed esperienza di valorizzazione di estro, gusto e capacità imprenditoriali ai massimi livelli. Premiate 20 donne del mondo del food e del vino, punti di riferimento assoluti per innovazione, creatività e inclusione. Al loro fianco, la raffinata Lancia Ypsilon Alberta Ferretti. Due delle eleganti vetture sono infatti state messe a disposizione delle ospiti in qualità di courtesy car e hanno accompagnato le speaker dell’evento. La terza Lancia Ypsilon Alberta Ferretti ha invece catturato gli sguardi nell’incantevole location del Relais Sant’Uffizio, dove è stata esposta per tutta la durata della kermesse.

Da sempre Lancia si è schierata al fianco di battaglie sociali e ambientali. Oggi, ancora una volta, il Brand Lancia si conferma attento alle tematiche di attualità e portavoce del mondo femminile. Iconico esempio ne è la campagna di sensibilizzazione sociale realizzata dal Brand con il supporto di Cristiana Capotondi: nel video “Punch” l’eccezionale testimonial e Alberta Ferretti si schierano, al fianco di Lancia, in difesa dei diritti di tutte le donne, che nella Lancia Ypsilon Alberta Ferretti ritrovano le loro sfumature e la loro libertà di esprimersi.