Cyberoo, utile netto pari a 0,49 mln

Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul mercato EGM (Euronext Growth Milan), specializzata in cyber security per le imprese, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata relativa al periodo chiuso al 30 giugno 2022. Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo commenta: “Il semestre è di nuovo molto positivo, continua a vederci crescere significativamente e a regalarci grandi soddisfazioni. L’azienda cresce sia complessivamente nel valore della produzione sia soprattutto nei ricavi del mercato cyber security, dove con un ulteriore balzo del +192% registriamo ricavi quasi triplicati. Questo perché nonostante le incertezze legate alle difficoltà geopolitiche ed economiche del periodo, continuano ad aumentare la sensibilità e lo slancio sul tema della cyber security e tanti nuovi clienti continuano a sceglierci, grazie alle nostre soluzioni che rispondono alle esigenze del mercato. Sul fronte del perdurare della crisi russo-ucraina, abbiamo provveduto tempestivamente, con determinazione e flessibilità, a riorganizzarci per garantire con successo il migliore servizio possibile. Guardando alla seconda parte dell’anno, ci aspettiamo una crescita ancora più marcata, come avviene abitualmente. Questo anche in virtù dell’ulteriore rafforzamento del network di 2 partner, che continua a lavorare molto bene, con ottime sinergie, e che ha visto l’ingresso particolarmente rilevante di WindTre, dotata di una fortissima capillarità sul territorio. Ci attendiamo anche benefici dal recente lancio delle nuove soluzioni MDR, Cypeer Pure e Cypeer Sonic, e quindi dell’automatic remediation che mette Cyberoo nella condizione ideale di poter fornire ai clienti sistemi sempre all’avanguardia. Un’ulteriore spinta ce l’aspettiamo dall’inserimento di Cyberoo in un altro importante documento di Gartner Inc., dopo quello nella Market Guide, che ci vede confermati tra i big player internazionali con tecnologie molto avanzate ed emergenti, in un settore che secondo Gartner dovrebbe raggiungere la sua massima diffusione entro i prossimi cinque anni. Sul fronte dell’internazionalizzazione, abbiamo ripreso le attività in Germania con una nuova e migliorata strategia che darà risultati già quest’anno ma soprattutto dal 2023. Abbiamo inoltre avviato la realizzazione del Bilancio di Sostenibilità, che sarà pubblicato il prossimo anno in conformità ai migliori standard internazionali, per dare massima trasparenza e rilevanza non solo alle performance aziendali non finanziarie ma anche al modo in cui la Società gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti in termini di principi, valori, politiche e sistemi di gestione. In conclusione, con riferimento allo scenario delineato e tenuto anche conto della stagionalità del settore, rispetto al primo semestre ci aspettiamo una seconda parte dell’anno maggiormente positiva”. Il Valore della Produzione ammonta a € 6,72 milioni, +50% rispetto a € 4,48 milioni nel primo semestre 2021. La crescita è connessa principalmente alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari a € 5,80 milioni nel primo semestre 2022. L’EBITDA ammonta a € 1,92 milioni con un EBITDA margin del 29% del VdP, in aumento rispetto al 10% dell’analogo periodo del 2021 (€ 0,45 milioni). Il Risultato ante imposte è pari a € 0,8 milioni e registra un aumento rispetto agli – € 0,4 milioni del primo semestre 2021. L’Utile Netto di periodo è pari a € 0,49 milioni rispetto ad un valore negativo di – € 0,52 mln del primo semestre 2021. L’Attivo fisso netto al 30 giugno 2022 ammonta a € 9,78 milioni in aumento rispetto al 31/12/2021 del 3% per effetto, principalmente, dell’incremento delle immobilizzazioni immateriali a seguito di importanti investimenti in tecnologie software e ricerca e sviluppo realizzati nel corso dell’anno. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ammontano a € 2,09 milioni e sono rappresentati da software (registrati presso la SIAE) volti al miglioramento dell’offerta e dei servizi prestati. In particolare, si fa riferimento ai progetti “OSINT Open source intelligence”, “CYPEER” e “DATA MINING” – PROGETTO “TITAAN”. Le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano a € 3,91 milioni (nel 2021 pari a € 2,99 milioni) e sono imputabili a costi capitalizzati per lo studio e lo sviluppo dei software “OSINT”, “TITAAN” e “CYPEER”. Il Capitale circolante netto è passato da € 3,22 milioni al 31 dicembre 2021 ad € 3,72 milioni al 30 giugno 2022 a seguito dell’aumento dei crediti verso clienti correlato alla crescita del fatturato su nuovi importanti clienti. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2022 è pari a € 0,82 milioni a fronte di una Posizione Finanziaria Netta consolidata pari a € 0,27 milioni al 31/12/2021.