Nasce Sar, la prima agenzia di rating africana

Si chiama Sovereign Africa Ratings (Sar) ed è la prima agenzia di rating totalmente africana. Nata per iniziativa di un gruppo di imprenditori sudafricani, l’agenzia ha pubblicato il suo primo rapporto sulla valutazione del credito sul Sudafrica , classificandolo il paese “BBB” con outlook stabile a lungo termine e “B+” con outlook stabile a breve termine. Il rating di Standard & Poor’s per il Sud Africa è pari a ‘BB-‘ con outlook positivo. Il rating di Fitch è stato riportato l’ultima volta a ‘BB-‘ con un outlook stabile. Moody’s Investor Service ha un rating “Ba2″ con outlook negativo sul Sudafrica. Nella sua valutazione, Sar pone l’accento sulla capacità e comprovata esperienza del governo sudafricano di onorare i propri obblighi di debito. Il modello di rating del credito di Sar comprende 82 variabili, che si traducono anche in determinanti del rischio, inclusi aspetti fiscali, economici, ambientali , di governance, cambiamenti climatici e ricchezza generata dalle risorse naturali . David Mosaka , chief rating officer di Sar, ha evidenziato che nelle sue valutazioni l’agenzia considera le proiezioni, le passività potenziali, la performance storica degli indicatori e le prospettive della spesa pubblica come alcuni dei suoi fattori di differenziazione rispetto ad altre realtà analoghe. Un altro fattore di differenziazione dell’agenzia è il peso significativo che attribuisce alla ricchezza mineraria come indicatore di performance, in particolare per l’ Africa e le sue ricche risorse minerarie.La presidente della Sar Portia Ravhuhali afferma che l’industria dei rating non vede nuovi entranti nel mercato da più di un secolo. Le tre gigantesche agenzie di rating di Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch esistono rispettivamente dal 1860, 1909 e 1913 e hanno conquistato il 95% del mercato dei rating creditizi. Ravuhali dice che la Sar sarà un catalizzatore del cambiamento nell’economia africana e aiuterà a far ripartire le sue prospettive economiche. Ravhuhali crede che la Sar avrà senza dubbio un impatto sul sistema finanziario africano . “La nostra credibilità è la nostra unica vera valuta. Sar si impegna a procedure di controllo della qualità, metodologie ben studiate e pratiche commerciali etiche”. “La Sar ha un punto di osservazione unico per valutare le economie emergenti, soprattutto perché l’attività informale sul campo non viene spesso presa in considerazione nelle cifre del prodotto interno lordo reale”, spiega, aggiungendo che la Sar darà il dovuto spazio a tutti i tipi di attività economiche che possano avere un significato per i rating del credito e la performance economica, senza pregiudizi di lunga data e prospettive coloniali. Elementi spesso prevalenti con altre agenzie di rating. I vertici di Sar sottolineano come le tre gigantesche agenzie di rating abbiano un controllo eccessivo sulla percezione mondiale della governance dei paesi e che questo di per sé rappresenti un rischio per il mercato finanziario e possa istigare la volatilità del mercato. I fondatori di Sar ribadiscono che la nuova struttura inaugurerà “alcune delle riforme di cui l’industria dei rating moderna ha un disperato bisogno”.