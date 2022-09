Mapei acquisisce il gruppo Profilpas 

Mapei ha acquisito il gruppo Profilpas proseguendo così nella propria strategia di crescita e con l’obiettivo di ampliare la propria offerta di prodotti e soluzioni per l’edilizia a beneficio dei suoi clienti, si legge in una nota della società Fondata nel 1976 da Franco Pasquali a Vigodarzere nel padovano, Profilpas è oggi una multinazionale specializzata nella produzione e vendita di profili per pavimenti e rivestimenti, e complementi di posa, con oltre 160 dipendenti. Profilpas produce in Italia e in Polonia nei due siti di Cadoneghe e di Kutno e ha società commerciali in Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Repubblica Ceca, Russia e negli Emirati Arabi Uniti. “Grazie a una esclusiva gamma di prodotti Profilpas che comprende profili tecnici e di finitura, canaline doccia, distanziatori e sistemi di livellamento per pavimenti e rivestimenti, Mapei potrà arricchire la propria offerta per la posa con prodotti di design, diventando ancor più un punto di riferimento per i professionisti e la distribuzione”, afferma Marco Squinzi, nella foto, amministratore delegato Mapei. Per Barbara e Marco Pasquali, amministratori di Profilpas, “con l’entrata nel gruppo Mapei siamo convinti che si apriranno nuove opportunità di crescita e di sviluppo. Il nostro obiettivo è quello di portare il marchio e le tecnologie Profilpas nel mondo”. “L’acquisizione di Profilpas e delle sue filiali è coerente con la nostra strategia di crescita anche attraverso acquisizioni mirate che rafforzino il nostro gruppo in termini di mercati e di prodotto. In particolare, con l’aggiunta di due stabilimenti in Italia e in Polonia e con la presenza di società locali, aumentiamo la nostra capacità di rispondere alle esigenze del mercato ed essere sempre più vicini ai nostri clienti”, commenta Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei. Con questa acquisizione, Mapei rafforza la propria impronta internazionale ed è oggi presente, a livello globale, con 100 consociate distribuite in 57 Paesi e 86 stabilimenti produttivi per un totale di oltre 11.000 dipendenti.