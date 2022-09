De Nora e ThyssenKrupp confermano la loro partnership

Industrie De Nora S.p.A. annuncia di aver firmato in data odierna un patto parasociale con thyssenkrupp Projekt 1 GmbH, società indirettamente controllata da thyssenkrupp AG, che conferma la partnership tra le due società nell’ambito del precedente accordo di joint venture stipulato nel 2013 per thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, leader tecnologico globale per le soluzioni di impianti a idrogeno verde.

Il Patto Parasociale tk resterà in vigore fino al 4 novembre 2038 e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni salvo risoluzione anticipata. Le disposizioni principali relative alla governance di thyssenkrupp nucera, al trasferimento delle azioni di thyssenkrupp nucera e ai diritti di exit sono in linea con la descrizione già fornita nel Prospetto Informativo di De Nora pubblicato in data 22 giugno 2022.

Il Patto Parasociale tk conferma quindi l’ampia collaborazione industriale tra thyssenkrupp nucera e De Nora, compreso il Toll Manufacturing and Services Agreement tra thyssenkrupp nucera e De Nora sottoscritto il 1° aprile 2015.

Paolo Dellachà, nella foto, amministratore delegato di De Nora, ha dichiarato: “Grazie al rinnovo dell’accordo con thyssenkrupp si rafforza il rapporto con un partner commerciale di lunga data. Questa collaborazione supporta il percorso di crescita previsto nel mercato dell’idrogeno verde e accresce ulteriormente la nostra leadership tecnologica. La nostra partnership strategica con thyssenkrupp nucera e thyssenkrupp è per noi un fattore chiave di successo e intendiamo portarla avanti.”