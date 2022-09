Hendrick’s Gin e DENTSU CREATIVE protagonisti dell’estate con il primo “Unusually Refreshing Summer Tour” in 30 città italiane

Oltre 18.000 degustazioni in 300 locali di tutta Italia; 45 giorni di tour con oltre 6.000 km di viaggio per raggiungere 30 città della penisola: dalla Sicilia alla Calabria, dalla Versilia alla Costiera Amalfitana, fino a Roma e Milano.

Dal 22 luglio al 18 settembre, Hendrick’s Gin è stata protagonista dello “Unusually Refeshing Summer Tour”, evento itinerante interamente curato da DENTSU CREATIVE.

Al centro dell’iniziativa, la tradizionale bevanda rinfrescante “grattachecca” di origine romana per la prima volta rivisitata in chiave “cocktail al cucchiaio” che ha previsto l’utilizzo di ghiaccio tritato arricchito da circa 3 ml di Hendrick’s gin e 6 ml di sciroppo a disposizione in tre varianti: cetriolo, rosa e limone.

In parallelo, durante il tour itinerante, Hendrick’s Gin ha proposto ai suoi clienti un nuovo signature rinfrescante studiato per l’occasione dalla Brand Ambassador Italia, Solomiya Grytsyshyn.

Lo “Unusually Refreshing Summer Tour” si è suddiviso in due fasi, con un tour diurno che ha previsto una “Hendrick’s Cargo Bike” attraversare le principali città italiane offrendo gratuitamente ai consumatori il nuovo cocktail al cucchiaio. E un tour serale con due “Hendrick’s Cargo Bikes” posizionate all’interno di 90 locali selezionati in tutta Italia.

A completamento del tour estivo, anche un contest fotografico a cui i concorrenti hanno potuto partecipare scattando una foto che rappresentasse l’estate e la freschezza da caricare su una landing page apposita e sui propri canali social con l’hashtag #hendricksrefreshingsummer.

A supporto dell’iniziativa, Hendrick’s Gin si è affidata al gruppo dentsu anche per la gestione delle attività di social amplification durante tutto il periodo del tour e del planning media di una campagna Out of Home nella città di Milano che ha integrato una digital domination in Piazza Gae Aulenti con gli ingressi digitali della metropolitana.