Blackline Safety nominata tra le migliori aziende canadesi in crescita nella classifica 2022 del Globe & Mail

Blackline Safety Corp. (TSX: BLN), leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa, ha annunciato di essere stata nominata per il quarto anno consecutivo nella classifica 2022 Report on Business delle aziende canadesi in maggiore crescita.

Il Canada’s Top Growing Companies classifica le aziende canadesi in base alla crescita triennale del fatturato. Blackline Safety si è guadagnata il posto n. 204 con crescita triennale dei ricavi del 206%. La scorsa settimana, nella sua Risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2022, Blackline ha annunciato di aver raggiunto il 22nd trimestre di crescita dei ricavi trimestrali rispetto all’anno precedente e ha mantenuto una forte adozione dei suoi prodotti e servizi, in particolare in Nord America.

“La nostra crescita leader nel settore del rilevamento personale di gas, del monitoraggio delle aree e delle soluzioni di sicurezza connesse per i lavoratori solitari negli ultimi anni riflette la forza del nostro team, del nostro modello di ricavi e del valore che i nostri prodotti e servizi apportano per rispondere alle sfide di sicurezza dei nostri clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato. Cody Slater, nella foto, CEO e Presidente, Blackline Safety.

“Continuiamo a innovare, introducendo sul mercato tecnologie innovative che consentono di prendere decisioni sulla sicurezza basate sui dati, in modo che le aziende possano arrivare a zero incidenti e migliorare le prestazioni operative. Il nostro rilevatore di gas di sicurezza connesso G6, lanciato ufficialmente questa settimana, dovrebbe alimentare un’ulteriore crescita, aprendo nuovi segmenti di mercato e permettendoci di proteggere più persone che mai”.

Canada’s Top Growing Companies è una classifica editoriale lanciata nel 2019. Il suo obiettivo è quello di celebrare i risultati imprenditoriali più audaci, identificando e portando alla ribalta i risultati delle aziende innovative in Canada. Per qualificarsi a questo programma volontario, le aziende hanno dovuto completare un approfondito processo di candidatura e soddisfare i requisiti richiesti. In totale, 430 aziende si sono guadagnate un posto nella classifica di quest’anno.

L’elenco completo dei 2022 vincitori e la copertura editoriale sono pubblicati nel numero di ottobre della rivista Report on Business. L’elenco è in uscita e online qui.

“La classifica Canada’s Top Growing Companies riconosce l’enorme ambizione e innovazione degli imprenditori canadesi”, afferma Dawn Calleja, redattrice della rivista Report on Business. “La prossima generazione di imprese canadesi può trarre ispirazione da questa classifica”.