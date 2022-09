Mediolanum Gestione Fondi SGR, accettazione di proposte per l’acquisto di due immobili siti in Milano e Modena

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR (nella foto, l’a. d. Lucio De Gasperis) ha deliberato l’accettazione di una proposta vincolante per l’acquisto, al prezzo di € 3.100.000, dell’immobile sito in Modena, via Allegri 179 di proprietà del Fondo Mediolanum Real Estate. L’immobile era stato acquistato in data 26 giugno 2007. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’accettazione, sospensivamente condizionata, di una proposta per l’acquisto, al prezzo di € 820.000, dell’immobile sito in Milano, via Varesina 92 di proprietà del Fondo Mediolanum Real Estate. L’immobile era stato acquistato in data 26 giugno 2007. Dell’avveramento della condizione, dell’avvenuta stipulazione dei contratti preliminari e dei contratti definitivi sarà tempestivamente data informativa al mercato, ai sensi della normativa vigente.