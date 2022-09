Portobello, il Risultato Netto di periodo si attesta a 2,75 mln

Portobello S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePrice, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile limitata. La Società registra una significativa crescita sebbene non sia possibile fare un confronto diretto con i dati al 30 giugno 2021 in quanto, a seguito dell’acquisizione della partecipazione di PB Retail S.r.l., Portobello per il primo anno è tenuta alla redazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022. Tale crescita, resa ancora più importante dalle condizioni straordinarie in cui si è verificata, ovvero in un periodo caratterizzato dalle criticità relative alla crisi sanitaria da Covid-19 e dal conflitto russo-ucraino, dimostra come il modello di business di Portobello sia efficiente e robusto e che la Società abbia considerevoli spazi di crescita che diventano ancora più ampi grazie alle opportunità di mercato che la situazione di crisi ha generato. Roberto Panfili, nella foto, Co-founder e COO di Portobello S.p.A., ha dichiarato: “Nonostante gli effetti negativi generati dalla crisi sanitaria ed esacerbati dal conflitto russo-ucraino, nel primo semestre 2022 la Società ha continuato a crescere grazie ad un modello di business solido e anticiclico. In periodi critici come quello attuale, infatti, i consumatori diventano maggiormente cauti e sensibili al prezzo dei prodotti, pertanto la value proposition della Società, basata su un’offerta che riesce a coniugare in modo sostenibile il miglior rapporto qualità-prezzo presente sul mercato con un’ottima esperienza d’acquisto, diventa maggiormente vincente, come già comprovato nel periodo pandemico.” Nel primo semestre 2022 il settore Media ha visto crescere il fatturato del 64,4% attestandosi a 24,57 milioni di Euro (14,94 milioni di Euro al 30 giugno 2022) mentre il B2C (Retail) è cresciuto del 180,1% fino a 9,77 milioni di Euro (3,49 milioni di Euro al 30 giugno 2021); il segmento B2B ha registrato una crescita del 68,4% per un valore di 14,48 milioni di Euro (8,6 milioni di Euro al 30 giugno 2021). L’EBITDA consolidato si attesta a 6,43 milioni di Euro al 30 giugno 2022. L’incidenza dell’EBITDA sul valore della produzione si è attestata al 13,1%. Tale valore, leggermente in calo rispetto alle medie storiche, è legato principalmente all’attività promozionale di lancio dei nuovi punti vendita attraverso promozioni mirate che hanno velocemente creato traffico e brand awareness. L’EBIT consolidato si attesta a 4,67 milioni di Euro al 30 giugno 2022, confermando l’alta redditività del modello di business. L’incidenza dell’EBIT sul valore della produzione è pari al 9,5%, mentre l’EBT consolidato si attesta a 4,31 milioni di Euro. Il Risultato Netto di periodo si attesta a 2,75 milioni di Euro. L’incidenza sul valore della produzione è pari al 5,6% al 30 giugno 2022.