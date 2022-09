d’Amico International Shipping, annuncia l’esercizio di un’opzione di acquisto su una nave in TC-IN

d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS.MI) (la “Società” o “DIS”), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”), ha esercitato l’opzione d’acquisto sulla MT High Adventurer, una nave cisterna “medium-range” di portata lorda pari a 50.000 tonnellate, costruita a novembre 2017 presso Onomichi Dockyard Co., Ltd., Giappone, per un importo pari a JPY 4,1 miliardi (equivalenti a circa US$ 30,4 milioni) e con consegna stimata a novembre 2022. Ad oggi, la flotta DIS comprende 35 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 17 navi di proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,9 anni. Paolo d’Amico, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di annunciare l’acquisto da parte di DIS della MT High Adventurer, una nave MR costruita in Giappone a novembre 2017 e noleggiata da allora a d’Amico Tankers. Attraverso l’esercizio di questa opzione, DIS acquisisce una MR Eco di grande qualità, costruita da uno dei più rinomati cantieri giapponesi, ad un prezzo interessante rispetto ai valori storici e di circa il 20% inferiore ai valori di mercato odierni, per navi simili. Questa transazione, ci consente anche di ridurre in modo significativo il breakeven di conto economico e di cassa della nave in oggetto. Ci aspettiamo inoltre di concludere in tempi rapidi e a condizioni estremamente interessanti, un contratto di finanziamento bancario a sostegno di questa operazione. L’acquisto di questa nave è perfettamente in linea con il nostro piano strategico di lungo termine volto a possedere e a gestire una flotta estremamente moderna e ‘Eco’, al fine di ridurre l’impatto ambientale di DIS, migliorando al contempo la propria reddittività e competitività commerciale.”