 Rino Mastrotto Group acquisisce Tessitura Oreste Mariani

Rino Mastrotto Group spa, (nella foto, l’a. d. Matteo Mastrotto) controllata da NB Renaissance e leader mondiale nella produzione e vendita di pelle di alta qualità per i settori della moda, arredamento e automotive, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione di Tessitura Oreste Mariani spa, eccellenza italiana nella produzione e commercializzazione di tessuti per il mondo dell’alta moda, in particolare per applicazioni quali accessori, pelletteria e abbigliamento. La transazione prevede l’acquisto da parte di Rino Mastrotto Group di una quota di maggioranza della spa della famiglia Mariani, che rimarrà con una quota di minoranza e continuerà a condurre la gestione del business. Fondata nel 1937 da Oreste Mariani partendo da un’attività di produzione di tessuti per abbigliamento, la spa si è prima spostata verso la produzione di tessuti per ombrelli, a cui si sono poi aggiunti i prodotti per l’outdoor e per la nautica, per poi specializzarsi dai primi anni 2000 nella realizzazione di tessuti tecnici per il mondo della pelletteria di alta gamma, sia naturali sia sintetici, che ad oggi costituisce il suo core business. Rino Mastrotto Group è una società controllata da NB Renaissance, fondo di investimento di private equity parte di Neuberger Berman, e partecipata da NB Aurora, fondo di permanent capital quotato alla Borsa di Milano.