Scoperto il gene che riduce ansia e depressione

Il gene chiamato TOB1, scoperto nel 1996, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre la depressione, la paura e l’ansia. Questo, almeno, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry, condotto dagli scienziati dell’Okinawa Institute of Science and Technology (OIST). Il team, guidato da Tadashi Yamamoto, Hiroaki Hamada e Mohieldin Youssef, ha utilizzato un modello murino per esaminare le funzioni del gene TOB1, che agisce all’interno dell’ippocampo e sembra controllare i livelli di ansia e depressione. Questi risultati, sostengono gli esperti, potrebbero essere utili per la definizione di trattamenti e terapie per lo stress psichiatrico. Scoperto nel 1996 dallo stesso Yamamoto, il gene TOB1, dal termine giapponese che significa “volare”, è noto per svolgere un ruolo nella regolazione del ciclo cellulare e della risposta immunitaria del corpo. “La presenza di questo gene – afferma Youssef – contribuisce alla resilienza allo stress. Nei topolini in cui era stato rimosso, abbiamo osservato un incremento della depressione, della paura e dell’ansia. Abbiamo scoperto che TOB1 è correlato a molti fenomeni diversi, compresa la regolazione della paura e dell’ansia. Quando abbiamo misurato la funzione dei neuroni all’interno dell’ippocampo negli esemplari privi del gene, abbiamo notato che l’eccitazione aumentava, ma l’inibizione diminuiva. Questo suggerisce un impatto nel comportamento e nell’equilibrio generale degli animali”.

Il gruppo di ricerca ha inoltre condotto analisi molecolari dopo aver esposto i topi allo stress. Stando a quanto emerge da queste indagini, l’espressione genica non influenzava direttamente lo stress, ma dopo circa 15 minuti di esposizione allo stress, gli studiosi hanno osservato dei cambiamenti. “Il nostro lavoro – conclude Youssef – suggerisce che l’eliminazione del gene TOB1 potrebbe influenzare anche altri geni e proteine. Speriamo che le nostre scoperte possano portare allo sviluppo di terapie e strumenti per il trattamento dello stress psichiatrico”.