DeA Capital sigla una Joint Venture con Europa Capital per lo sviluppo delle attività immobiliari in Francia

DeA Capital sigla una joint venture strategica con Europa Capital per lo sviluppo del mercato immobiliare francese con focus particolare sul settore della logistica industriale, asset class in grande espansione in tutto il mercato immobiliare europeo.

La joint venture coinvolge l’asset manager inglese Europa Capital specializzato in investimenti nel settore del real estate e DeA Capital Real Estate France, la società parte della piattaforma paneuropea controllata da DeA Capital per lo sviluppo delle attività immobiliari in Francia guidata da Emanuele Dubini.

Più in dettaglio, l’accordo di partnership prevede il lancio di una piattaforma logistico/industriale con forte impronta ESG e sviluppo sostenibile. La piattaforma che prende vita ha un obiettivo di 100 milioni di euro di investimenti e parte con lo sviluppo di cinque aree in collaborazione con lo sviluppatore Axtom e con la partnership nell’asset management di DeA Capital Real Estate France.

Il primo portafoglio è composto da cinque asset per oltre 28.400 mq., situati tra Wattrelos (Lille), Colombier (Lyon), Epernon (Chartres), Brignoles (Marseille) and Saint-Herblain (Nantes) e saranno consegnati tra il quarto trimestre del 2022 e il 2023.

Europa Capital sottolinea come con questo investimento le dimensioni del loro attuale portafoglio logistico/industriale salgano a 815.000 mq in una vasta diversificazione geografica, tra cui il Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.

Jonathan Mansie, Managing Director, Origination & Acquisitions di Europa Capital, ha dichiarato: «nei nostri mercati di riferimento c’è una forte carenza di nuovi prodotti logistici e abbiamo colto l’occasione di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo partner DeA Capital Real Estate France. I rendimenti nella logistica forniscono attualmente un margine interessante rispetto ad asset core e continuiamo a cercare ulteriori opportunità in questo settore».

Emanuele Caniggia, nella foto, Head of Real Estate di DeA Capital, ha dichiarato: “dopo il recente accordo con il Gruppo statunitense Harrison Street per lo sviluppo del built to rent in Spagna, questa joint venture per lo sviluppo della logistica in Francia con un investitore del calibro di Europa Capital testimonia l’affidabilità della nostra piattaforma paneuropea nell’attrarre e accompagnare i grandi player internazionali nel mercato europeo del real estate. Gli investitori internazionali considerano l’Europa un unico mercato su cui investire e noi dobbiamo essere pronti a proporre prodotti e servizi di investimento all’altezza della loro domanda sia per localizzazione che per classe di investimento”.

Emanuele Dubini, CEO di DeA Capital Real Estate France, ha dichiarato: «abbiamo visto una forte domanda verso questa asset class. Il team ha lavorato attivamente per stimolare offerte da parte di leader di mercato come Europa Capital che siamo riusciti a coinvolgere in una partnership solida e