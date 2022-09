Poste Italiane, in Sardegna attivi oltre 1 mln di libretti di risparmio

In Sardegna sono attivi oltre un milione di libretti di risparmio e più di 850 mila buoni fruttiferi postali. Secondo dati diffusi da Poste italiane, nella foto il condirettore generale Giuseppe Lasco, dunque, ogni residente possiede al momento almeno uno dei due prodotti. Il Nord Sardegna detiene il primato per numero di libretti: solo oltre 300 mila. Seguono la Città metropolitana di Cagliari (con 252 mila), il Sud Sardegna con 245 mila, il Nuorese con oltre 138.000 e l’Oristanese con più di 114.000 libretti aperti.

Quanto ai buoni fruttiferi postali, guida la classifica regionale il Sud Sardegna (con 251.807), seguito dalla provincia di Sassari (180.580), dalla Città metropolitana di Cagliari (171.556), dall’Oristanese (153.107) e dal Nuorese, con 95.001.

Emessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato italiano, i Buoni Postali non prevedono costi né di sottoscrizione o rimborso così come i libretti che non hanno spese di apertura, chiusura e gestione, salvi gli oneri di natura fiscale. Si possono aprire online o in uno dei 441 uffici postali dell’isola.