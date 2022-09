A2A aderisce alla piattaforma Hubject per le stazioni della ricarica dell’auto

A2A, nella foto l’a. d. Renato Mazzoncini, attraverso la controllata A2A E-Mobility, ha siglato un accordo con Hubject – primo operatore a livello globale di servizi di Roaming nel settore della mobilità elettrica, composto da un consorzio di case automobilistiche e società attive nella mobilità sostenibile – con l’obiettivo di semplificare l’interoperabilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici e garantire un immediato accesso alla rete A2A per i cittadini italiani ed europei.

A2A è così connessa alla piattaforma Hubject, una delle più grandi al mondo, a cui aderiscono

oltre 600 partner in tre continenti e 28 Paesi, con oltre 200 mila punti di ricarica in totale. I clienti dei circa 500 fornitori di servizi per la mobilità elettrica (eMSP – Electro-Mobility Service Provider) potranno ricaricare su tutte le colonnine della rete A2A in Italia. Tramite le diverse App per la ricarica, di qualsiasi eMSP aderente al sistema Hubject, infatti, è possibile visualizzare la mappa delle stazioni di ricarica di A2A, le tariffe per la ricarica e la potenza erogata e prenotare il punto di ricarica. L’operazione amplia significativamente la platea di App supportate e consente di semplificare sempre di più l’esperienza di ricarica, rendendo la rete A2A accessibile a un numero molto più ampio di utenti in Italia e Europa. A2A E-Mobility installerà 24.000 nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio nazionale, attivando investimenti pari a 300 milioni di euro.