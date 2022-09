Uffizi, il 14 settembre tornano i “Dialoghi d’arte e cultura”

Da Dante alla Cina, da Mantegna all’India, dall’archeologia al teatro e dalla letteratura alla storia dell’arte e alle scienze naturali: mercoledì 14 settembre ripartono, all’insegna della varietà tematica che da sempre li contraddistingue, i ‘Dialoghi d’arte e cultura’, ovvero i cicli di conferenze organizzati dalle Gallerie degli Uffizi. Fino al 21 dicembre 2022, nell’Auditorium Vasari e in diretta sulla pagina Facebook del museo, esperti e studiosi italiani e internazionali affronteranno molti argomenti (organizzati in cinque grandi sezioni tematiche: Laboratorio Universale, Dietro le quinte, Uffizi e il territorio, Capolavori su carta e Tesori dai depositi). Le conferenze spazieranno anche geograficamente, costituendo una specie di Grand Tour tematico: Firenze e l’Europa, fino alla Cina e all’India.

I Dialoghi d’Arte e Cultura fanno parte di un progetto che dal 2018 ad oggi si propone di rendere le Gallerie centro di diffusione culturale accessibile a tutti. Il riscontro da parte del pubblico, costantemente in crescita sia in termini di numero che di apprezzamento, coinvolge una platea che ormai, grazie alla possibilità offerta dalle dirette social, ha superato i confini cittadini e nazionali.

Secondo il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Promuovere l’educazione, la riflessione sulle opere e la condivisione delle conoscenze è tra i principali compiti di un’istituzione culturale come il museo. Si è concluso da pochi giorni, con grande successo, il ciclo estivo, che ha affrontato il tema dell’economia e della finanza nel mondo romano antico; ora andiamo avanti con la serie di conferenze ‘Dialoghi di cultura’, appuntamento a cadenza settimanale in corso da quattro anni ed atteso da un pubblico sempre più vasto e internazionale”.