Salvatore Ferragamo, ricavi a 630 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A., società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, riunitosi sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (dati sottoposti a Revisione Limitata). Al 30 giugno 2022, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato Ricavi Consolidati pari a 630 milioni di euro, in aumento del 20,3% a cambi correnti e del 17,0% a cambi costanti rispetto ai 524 milioni del primo semestre 2021. Il canale distributivo Retail ha registrato, al 30 giugno 2022, Vendite nette in aumento del 16,5% (+9,4% a tassi di cambio costanti2) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il canale Wholesale ha riportato, al 30 giugno 2022, Vendite nette in aumento del 40,9% (+36,2% a tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso periodo del 2021. Tutte le principali categorie di prodotto hanno registrato un significativo incremento del fatturato rispetto al primo semestre 2021, con le calzature e la pelletteria che rappresentano l’87% delle vendite nette totali del semestre. Il Margine Lordo del primo semestre 2022 è stato pari a 453 milioni di euro, in aumento del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’incidenza sul fatturato è aumentata di 290 punti base, passando dal 68,9% al 71,8%, principalmente grazie ad un miglioramento del rapporto full/off price. Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) è passato pertanto da 144 milioni di euro del primo semestre 2021, a 180 milioni di euro, con un’incidenza percentuale sui Ricavi del 28,5% rispetto al 27,5% del primo semestre 2021. Il Risultato Operativo (EBIT) è stato positivo per 95 milioni di euro, in crescita del 44,7% rispetto ai 66 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021. Il Risultato prima delle imposte è stato positivo per 88 milioni di euro, rispetto ai 56 milioni di euro del primo semestre 2021. L’Utile Netto del Periodo, inclusivo del risultato di terzi, è pari a 62 milioni di euro, in crescita del 85,2% rispetto ai 33 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021. 4 L’Utile Netto di pertinenza del Gruppo risulta pari a 62 milioni di euro, rispetto ai 31 milioni di euro del primo semestre 2021. Marco Gobbetti, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Salvatore Ferragamo S.p.A ha commentato: “Siamo soddisfatti della continua crescita dei ricavi e della redditività raggiunta nel secondo trimestre, nonostante il perdurare dell’impatto della pandemia in Cina. Tutte le altre aree geografiche hanno mostrato performance positive. Abbiamo compiuto eccellenti progressi sulle nostre priorità strategiche e nella seconda parte dell’anno, come pianificato, accelereremo i nostri investimenti volti a rafforzare i mezzi e le aree geografiche a sostegno dei nostri piani di crescita, rimanendo comunque consapevoli riguardo al volatile e complesso contesto macroeconomico. La nostra partnership con Farfetch, recentemente annunciata, ci offre la possibilità di far leva su capacità tecniche e raggiungere un pubblico target per alimentare la nostra ambizione di crescita nel digitale”.