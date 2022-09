Leonardo al salone MSPO: il partner europeo multi-dominio per la difesa della Polonia

Con una presenza ormai trentennale in Polonia, oggi uno dei suoi quattro mercati domestici, Leonardo (nella foto, l’a. d. Alessandro Profumo) è partner strategico del Ministero della Difesa del paese e ha investito in modo significativo nell’industria nazionale, in particolare attraverso PZL-Świdnik, la recente creazione di Leonardo Poland e l’attivazione di partnership con aziende locali. Leonardo intende a rafforzare ulteriormente il proprio sostegno al paese, con l’obiettivo di fornire a clienti militari e civili prodotti e soluzioni allo stato dell’arte, generando al contempo valore aggiunto per l’economia polacca.

Leonardo presenterà quest’anno a MSPO innovazioni tecnologiche e di prodotto legate al settore aeronautico, con un particolare focus sul programma Eurofighter, sull’elicottero multiruolo AW149 recentemente scelto dal Ministero della Difesa polacco, sui sistemi a pilotaggio remoto del programma “Gryf” polacco, sulle munizioni Vulcano e su altre soluzioni rivolte a diverse tipologie di requisito.

I visitatori del salone MSPO avranno modo di ammirare in area statica un elicottero AW149, scelto anche dalla Polonia per equipaggiare le proprie Forze Armate. Gli AW149 per la Polonia saranno prodotti presso gli stabilimenti locali di Leonardo, PZL-Świdnik, con 32 aeromobili previsti in consegna tra il 2023 e il 2029. In questo quadro Leonardo si impegnerà con ulteriori investimenti a beneficio della sua controllata polacca, che andranno ad aggiungersi al miliardo di euro circa già investito dal 2010, a sancire un ragguardevole sviluppo della competitività e delle capacità industriali di PZL-Świdnik. Per l’industria aerospaziale e della difesa polacca si tratta di un contributo di assoluto rilievo a sostegno della produzione nazionale, con la creazione di un centro logistico e lo sviluppo di un modello di supporto tecnico a 360° per gli AW149 del Ministero della Difesa della Polonia, in linea con l’impegno di Leonardo e di PZL-Świdnik a concorrere allo sviluppo industriale e tecnologico del paese.

I nuovi elicotteri saranno impiegati in missioni di trasporto truppe e supporto aereo e potranno svolgere anche compiti di evacuazione medica, ricerca e soccorso nelle operazioni di combattimento, nonché il trasporto di materiali. La configurazione della piattaforma, pienamente in linea con i requisiti delle forze armate polacche, prevede anche sistemi di osservazione, armamento leggero, razzi guidati/non guidati e missili, sistemi di auto-protezione.

PZL-Świdnik è, inoltre, pronta a lavorare per il possibile ammodernamento della flotta di elicotteri W-3, dell’esercito polacco, originariamente progettati e prodotti presso gli stabilimenti di PZL-Świdnik. L’azienda, che può vantare di aver fornito l’80% delle flotte elicotteristiche operate dall’esercito polacco nell’arco della sua storia, si conferma partner strategico del Ministero della Difesa.

Nel settore aeronautico, a MSPO riflettori puntati sull’Eurofighter Typhoon è il più efficace e performante caccia da superiorità aerea oggi disponibile sul mercato anche per i clienti export. Il velivolo, in constante evoluzione, rappresenta la base per lo sviluppo dei caccia di futura generazione. Il suo nuovo radar E-SCAN MK2 – a scansione elettronica – è il più potente ed efficace mai realizzato. Il LAD (Large Area Display) ed il casco Striker 2 permettono la migliore sintesi dello scenario operativo. Leonardo realizza circa il 36% del valore dell’intero programma con un ruolo chiave nella componente aeronautica ed elettronica. Fornisce infatti oltre il 60% dei sistemi elettronici a bordo del velivolo.