PharmaNutra, aumentano le vendite di prodotti finiti

Il Consiglio di Amministrazione di PharmaNutra S.p.A., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2022 (sottoposta a revisione contabile limitata). Andrea Lacorte, nella foto, Presidente di PharmaNutra S.p.A., dichiara: “I numeri della relazione finanziaria semestrale sono sotto gli occhi di tutti e ancora una volta rappresentano il miglior biglietto da visita possibile per il nostro Gruppo. Parliamo di crescita a doppia cifra, una costante di PharmaNutra, in un momento storico sicuramente non facile, quindi con un significato ancora più profondo. Mi fa davvero piacere, inoltre, che in questa occasione il Consiglio di Amministrazione abbia approvato il primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo, un documento che riflette le numerose iniziative aziendali legate a quegli aspetti sociali ed ambientali a cui teniamo molto e di cui siamo orgogliosamente portatori. Sono attività che hanno un forte valore etico e sociale, motivo per cui troveranno sempre più spazio nel contesto di PharmaNutra”. I ricavi consolidati delle vendite nel primo semestre 2022 hanno registrato un incremento del 23% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente e sono pari a 39,7 milioni di euro (euro 32,3 milioni al 30 giugno 2021). In termini di volumi, le vendite di prodotti finiti al 30 giugno 2022 raggiungono 5 milioni di unità, con un incremento del 30% circa rispetto ai 3,9 milioni di unità del primo semestre dell’esercizio precedente per effetto dei maggiori ricavi realizzati sui mercati esteri. I ricavi derivanti dalle vendite sul mercato italiano hanno registrato un aumento del 19,2%, raggiungendo Euro 28,9 milioni (Euro 24,3 milioni al 30 giugno 2021), grazie al graduale ritorno alla normalità delle attività di informazione scientifica dopo l’epidemia Covid-19. I ricavi derivanti dalle vendite sui mercati esteri ammontano a Euro 10,8 milioni (Euro 8,0 milioni nel primo semestre dell’ esercizio precedente), con un incremento del 34,9% e rappresentano il 27,1% dei ricavi complessivi rispetto al 24,7% del primo semestre dell’esercizio precedente. Nel corso del primo semestre 2022 sono stati conclusi 5 nuovi accordi di distribuzione per prodotti della linea SiderAL ® (Malta, Nigeria, Arabia Saudita, Danimarca e Albania) e un accordo per la distribuzione di Cetilar® sul mercato di Taiwan.I costi operativi del primo semestre 2022 ammontano a Euro 27,5 milioni, con un incremento del 24,3% rispetto al 30 giugno 2021 (Euro milioni 22,1). Le dinamiche inflazionistiche che hanno caratterizzato il semestre in esame non hanno determinato riduzione nella marginalità, grazie alle azioni di efficentamento dei costi messe in atto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 alle quali è stato affiancato un aumento dei prezzi di vendita a partire dal mese di marzo 2022. L’incremento dei costi operativi rispetto al primo semestre 2021 è imputabile, oltre che all’aumento dei ricavi (maggiori costi per produzioni e maggiori provvigioni alla rete vendita), al maggior numero di viaggi effettuati in seguito al generale miglioramento della situazione sanitaria legata al Covid-19 e ai previsti investimenti di marketing a sostegno dei prodotti del Gruppo.