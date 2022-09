La partnership tra Mooney e VR46 Racing Team si rafforza e punta a nuovi traguardi

Bilancio eccellente che punta a nuovi traguardi quello della partnership tra Mooney, la prima fintech italiana di prossimità, e VR46 Racing Team, la squadra di motociclismo fondata da Valentino Rossi e impegnata nel motomondiale nelle classi Moto2 e MotoGP.

Nata a dicembre 2021 nel segno di valori comuni quali eccellenza, innovazione, talento, italianità, la collaborazione tra Mooney e VR46 Racing Team si rafforza e si sviluppa con progetti sempre innovativi come “Aeroprism” che ha visto le moto e i piloti del team correre nel weekend scorso il Gran Premio a Misano con livree speciali delle carene e delle tute realizzate dal famoso artista digitale canadese “Mad Dog Jones”. Per la prima volta nel mondo delle due ruote un artista ha realizzato un’opera d’arte da portare in pista durante una gara. Un mix tra arte e sport ispirato dall’attenzione costante di Mooney verso l’innovazione nel settore dei sistemi di pagamento, all’insegna del dinamismo e della tecnologia più avanzata.

Elementi questi che hanno contraddistinto anche la carta brandizzata VR46, progetto che ha permesso a Mooney, di rafforzare la propria posizione nel settore delle carte co-brandizzate. Uno strumento che accompagna un numero ancora più ampio di cittadini verso l’utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante, grazie a caratteristiche tecniche all’avanguardia ed un’ampia gamma di servizi e di opportunità su misura. La carta si è inoltre rivelata un vero e proprio canale di comunicazione con i cittadini e la vasta community VR46.

La partnership rappresenta un elemento importante nell’ambito di un percorso di innovazione continua, non solo in termini di prodotti e servizi offerti ma anche di marketing e comunicazione, i cui risultati di rilievo sono testimoniati dall’interesse di due eccellenze italiane come Enel e Intesa Sanpaolo, nuovi azionisti dell’azienda.

“A distanza di nove mesi dall’avvio della nostra partnership siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti e vogliamo rafforzare questa collaborazione che ci sta dando grandi soddisfazioni e consente a Mooney di crescere in termini di visibilità, di target raggiunto e di servizi offerti alla clientela – ha affermato Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney – Quella tra Mooney e VR46 Racing Team rappresenta un’unione di successo tra due eccellenze italiane accomunate dalla volontà di andare oltre gli schemi nei rispettivi settori introducendo elementi innovativi in grado di apportare valore ai propri stakeholder”.

Alessio Salucci, Team Director, ha aggiunto: “Un weekend ricco di emozioni a Misano Adriatico per tutto il Team e la famiglia Mooney che ci ha tenuto compagnia lungo tutto il fine settimana proprio a pochi chilometri da Tavullia. Tanti eventi, dalla presentazione della livrea speciale al Ranch in collaborazione con Mad Dog Jones e VR46 Metaverse, fino alla gara di domenica per suggellare una partnership solida che ci sta regalando risultati e soddisfazioni. Una sinergia che ha portato prima alla nascita di questo nuovo progetto, poi la carta VR46 e che speriamo ci porterà a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”.