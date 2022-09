BCG premiata come “Best Recruiter Svizzera”

La Banca Cantonale Grigione (BCG) ottiene ancora una volta il premio «Best Recruiter Svizzera». Nella valutazione di quest’anno, la Banca si colloca per la sesta volta consecutiva al vertice della categoria Banche/servizi finanziari ed è quarta nella classifica generale. Lo studio ha preso in esame i 447 datori di lavoro più grandi in Svizzera e Liechtenstein.

L’editore internazionale Career studia ogni anno il marketing del personale e la qualità del recruiting di aziende in Svizzera, Liechtenstein, Germania e Austria. La BCG ottiene per la sesta volta il certificato d’oro «Best Recruiter Svizzera» nella categoria Banche/servizi finanziari. Nella valutazione complessiva di tutte le imprese svizzere analizzate, la BCG consegue il quarto miglior risultato.

«Questa nuova vincita del premio Best Recruiter è frutto dello sviluppo continuo del nostro marchio di datore di lavoro e delle nostre attività di marketing del personale. Siamo molto lieti di questo riconoscimento, che conferma che la qualità soddisfa anche i criteri obiettivi del Career Institut», dichiara Alexander Villiger, nella foto, responsabile Personale della BCG.

«Best Recruiters» è il maggiore studio scientifico sul reclutamento del personale nell’area di lingua tedesca. Valuta le imprese maggiori in base a 225 criteri, suddivisi in vari pilastri, comprendenti: recruiting online, inserzioni online dei posti di lavoro e gestione delle candidature.