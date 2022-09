Immsi, ricavi in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A. riunitosi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, nella foto, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022.I ricavi consolidati al 30 giugno 2022 ammontano a 1.077,5 milioni di euro, il miglior risultato di sempre registrato nel semestre, e in aumento del 17% rispetto ai 920,7 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021. L’Ebitda (risultato operativo ante ammortamenti) consolidato del Gruppo Immsi è pari a 149,4 milioni di euro, il valore più alto rilevato nel periodo, in crescita del 6,3% rispetto a 140,6 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021. L’Ebitda margin è pari al 13,9% (15,3% nel primo semestre 2021). L’Ebit (risultato operativo) consolidato ammonta a 81,2 milioni di euro, in progresso del 9,7% rispetto ai 74,1 milioni di euro del primo semestre 2021. L’Ebit margin si attesta al 7,5% (8% nel primo semestre 2021). Il risultato ante imposte è pari a 60,9 milioni di euro, in aumento del 9,5% (55,6 milioni di euro nel primo semestre 2021), su cui hanno inciso imposte per 26,5 milioni di euro. Il risultato netto è positivo per 34,4 milioni di euro, in crescita del 10,2% (31,2 milioni di euro al 30 giugno 2021), inclusivo della quota dei minorities pari a 19,7 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 30 giugno 2022 risulta pari a 758,3 milioni di euro, in miglioramento di 34 milioni di euro rispetto ai 792,3 milioni di euro al 30 giugno 2021 e di 5,9 milioni di euro rispetto a 764,2 al 31 dicembre 2021, principalmente per effetto del flusso positivo di autofinanziamento e della cessione del compendio immobiliare di Pietra Ligure. Si ricorda inoltre che il business, in particolare quello delle due ruote, è soggetto a stagionalità che, come noto, assorbe risorse nella prima parte dell’anno e ne genera nella seconda. Nel primo semestre del 2022 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 67,7 milioni di euro, in leggera riduzione rispetto ai 73,9 milioni di euro investiti nel primo semestre 2021.